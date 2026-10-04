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亞馬遜遭控誤導用戶加入Prime會員 與FTC達成25億和解

編譯彭馨儀／綜合報導
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亞馬遜遭聯邦貿易委員會提告以誤導手法讓顧客加入其Prime會員收費服務，雙方以2...
亞馬遜遭聯邦貿易委員會提告以誤導手法讓顧客加入其Prime會員收費服務，雙方以25億元達成和解，符合資格的會員可獲得最高200元退款。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

亞馬遜因被控以暗黑模式誤導消費者加入Prime，與FTC達成25億元和解，將向符合條件會員發放最高200元退款，並由亞馬遜自動處理。

根據亞馬遜(Amazon)與聯邦貿易委員會(FTC)達成的擴大和解協議，該電商平台的Prime會員可獲得最高200元退款，但並非人人都符合資格。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，亞馬遜正在根據與聯邦貿易委員會達成的修訂後25億元和解協議，向符合條件的顧客發放退款。和解協議旨在解決亞馬遜涉嫌以誤導手法讓顧客加入其Prime會員收費服務的指控。

聯邦貿易委員會上個月表示，有更多消費者符合亞馬遜的退款資格，並將最高退款金額從51元提高至200元。截至9月，亞馬遜已向顧客退款超過8.45億元；根據和解協議，亞馬遜同意發放15億元退款並支付10億元民事罰款。

這起訴訟源於亞馬遜被控利用「暗黑模式」(Dark Patterns)介面，在結帳時誤導消費者自動訂閱Prime；同時設置繁瑣流程，讓退訂變得困難。

哪些人符合新的退款資格？

聯邦貿易委員會最初於2025年9月發布的命令，僅要求亞馬遜向一年內使用Prime權益(例如免費送貨)少於10項的顧客退款。修訂後的命令則要求亞馬遜，向在2019年6月23日至2025年6月23日期間註冊Prime，且一年內使用最多20項權益的會員退款。

亞馬遜顧客何時能收到退款？

亞馬遜已於1日開始向更多顧客自動發放退款。據FTC表示，數百萬名使用最多20項Prime權益的顧客，如今都有資格獲得最高200元的退款。

若到2027年2月，退款金額仍未達到規定門檻，亞馬遜將自動向先前已依和解協議退款的消費者額外發放149元。所有符合資格的顧客將於2027年4月前收到退款。

退款將如何發放？

亞馬遜將透過電子支付(Venmo或PayPal)或郵寄支票向消費者退款。

據聯邦貿易委員會表示，消費者無需提交退款申請、回覆任何通知或填寫任何文件。

聯邦貿易委員會指出，亞馬遜負責處理退款事宜，聯邦貿易委員會本身不會就此事聯繫顧客。

聯邦貿易委員會也提醒，任何冒充聯邦貿易委員會名義、試圖就亞馬遜和解案聯繫消費者的人，極可能都是詐騙分子。

精華 FAQ

  • 核心爭議在於亞馬遜被控透過「暗黑模式」介面誤導消費者在結帳時自動訂閱Prime，且退訂流程設計繁瑣，涉嫌讓用戶不易察覺與取消。

  • 依修訂後命令，凡在2019年6月23日至2025年6月23日期間註冊Prime，且一年內使用最多20項會員權益的顧客，都可能獲得最高200元退款。

  • 不需要。亞馬遜會透過Venmo、PayPal或郵寄支票自動退款，消費者無須提交申請、回覆通知或填寫文件，FTC也不會主動聯繫顧客。

Amazon 亞馬遜 哥倫比亞

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