田州女囚死刑注射失敗 獄政首長請辭

田納西州懲教廳廳長斯特拉達(Frank Strada)因執行女囚派克的死刑失敗而宣布辭職。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 田納西州女囚派克死刑注射失敗引發爭議，獄政廳長斯特拉達請辭，州長並下令獨立調查、暫停其餘死刑，律師團則要求保存證據追究責任。

田納西州 女囚派克(Christa Pike) 的死刑 以執行失敗收場，事件持續發酵，田州獄政首長為此台自動辭職；派克目前仍陷於昏迷，須依賴呼吸機維持生命。

美聯社等報導，田州懲教廳(Correction Department)廳長斯特拉達(Frank Strada)3日發聲明宣布辭職，在月底正式離任。他認為自己辭職是符合田州民眾的最大利益。

斯特拉達又說，「對這次事件展開獨立調查，是完全恰當且必要，」承諾會盡自己所能協助找出執行失敗的原因。

州長比爾李伊(Bill Lee)也發聲明感謝斯特拉達「在這個艱難時刻，願意把田州居民的利益放在首位。」

斯特拉達曾任亞利桑納州 懲教廳副廳長， 2023年1月接掌田州懲教廳，2024年宣布修改田州行刑方案，只注射戊巴比妥(Pentobarbital)，不再使用其他藥物來處決死囚。自2025年以來，田州已有四次使用這種藥物行刑的經驗。

在事件發生前，田州部分共和黨人及民選官員，對獄政部門及斯特拉達便存有成見，一直敦促州長更換獄政部門領導層。

這次震驚全國的行刑失敗事件，州政府與派克的法律團隊都要求答案。李伊已下令展開獨立調查，同時暫停執行田州今年已排定的其餘死刑；斯特拉達則相信州政府會「按照既定程序履行職責。」

派克的四人律師團隊對斯特拉達的辭職表示歡迎，但強調辭職「對派克目前的情況毫無幫助。」

律師團隊指出，派克的遭遇說明了田州死刑制度的失敗，整個制度存在深層問題，並非任何個人能夠解決。團隊同時要求州長展開全面、獨立的調查，揭露真相。

律師2日向州法院提交的文件裡，首次詳細描述派克給注射毒針到行刑失敗的過程，指她一直陷於昏迷狀態，只能依靠著呼吸器維持生命，醫院工作人員也在努力挽救她的生命，清除她體內的兩劑戊巴比妥。

文件要求法院下令田州懲教廳保存所有行刑失敗的證據，「這對了解整個事件真相、確保追究責任以及保護派克的合法權益至關重要。」