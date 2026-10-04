牙買加籍女被控非法投票 聯邦法官駁回

佛州一名牙買加籍女子被控2020年大選時非法投票，遭聯邦法官駁回，並指司法部起訴所引用的法律違憲。圖為2020年大選時，佛州的一個投票所。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 邁阿密聯邦法官裁定禁止非公民投票的1996年法律違憲，駁回對牙買加籍女子考克斯的聯邦指控，司法部則準備上訴。

聯邦法官1日駁回一起指控一名牙買加公民非法投票 的聯邦訴訟。法官裁定，將非公民投票定為犯罪的1996年法律違反憲法；這項裁決對川普政府試圖打擊非公民投票與選舉舞弊的行動遭受挫折。

邁阿密聯邦地區法官萊博維茨(David Leibowitz)的裁決，僅適用於佛羅里達州 居民雀兒喜·考克斯(Chelsea Cox)的案件。考克斯於2025年10月被控在2020年大選中非法投票。該裁決對審理其他案件的法官不具約束力。

對川普總統而言，這項裁決標誌著其在非公民投票議題上面臨挫折。非公民投票是白宮 在11月期中選舉前強調打擊選舉舞弊的核心議題之一。

自川普2025年1月重返白宮以來，司法部已起訴至少60人涉及非公民投票問題。

萊博維茨是由民主黨籍總統拜登提名；這似乎是聯邦法院首次裁定1996年的這項法律違反憲法。

萊博維茨在判決書中指出，根據憲法，只有各州有權設定選民資格，國會無權這樣做。所有州都有權要求選民必須具備公民身分方可投票。萊博維茨指出，針對被告考克斯違反該規定的行為，應由佛羅里達州而非司法部負責起訴。

萊博維茨寫道：「佛羅里達州能否禁止並懲處被告考克斯在本案中被指控實施的行為？這一問題在其他地方已有定論，此處無需贅述：佛羅里達州不僅有權這樣做，而且確實在這樣做。」

川普曾聲稱選舉欺詐導致他在2020年大選中失利，並表示為確保選舉公正，必須更嚴格查核選民身份。批評人士則認為，政府大張旗鼓打擊非公民投票行為誇大了這個問題，並可能削弱公眾對選舉結果的信心。

在萊博維茨作出裁決後不久，司法部便著手準備提出上訴。

根據法庭文件，考克斯於1999年持觀光簽證進入美國，並在隔年簽證到期後繼續滯留。她利用偽造的美屬維京群島出生證明取得佛州駕照，並憑這些證件於2012年登記成為選民。紀錄顯示，她在2012年至2020年期間多次參加聯邦選舉投票，但只有2020年的那次投票處於訴訟期效內。