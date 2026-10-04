我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

諾蘭的「奧德賽」改變了紐約電影院文化

理財百科／備妥5文件 確認出意外誰幫你做主

牙買加籍女被控非法投票 聯邦法官駁回

編譯王曉伯／綜合報導　
聽新聞
test
0:00 /0:00
佛州一名牙買加籍女子被控2020年大選時非法投票，遭聯邦法官駁回，並指司法部起訴...
佛州一名牙買加籍女子被控2020年大選時非法投票，遭聯邦法官駁回，並指司法部起訴所引用的法律違憲。圖為2020年大選時，佛州的一個投票所。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

邁阿密聯邦法官裁定禁止非公民投票的1996年法律違憲，駁回對牙買加籍女子考克斯的聯邦指控，司法部則準備上訴。

聯邦法官1日駁回一起指控一名牙買加公民非法投票的聯邦訴訟。法官裁定，將非公民投票定為犯罪的1996年法律違反憲法；這項裁決對川普政府試圖打擊非公民投票與選舉舞弊的行動遭受挫折。

邁阿密聯邦地區法官萊博維茨(David Leibowitz)的裁決，僅適用於佛羅里達州居民雀兒喜·考克斯(Chelsea Cox)的案件。考克斯於2025年10月被控在2020年大選中非法投票。該裁決對審理其他案件的法官不具約束力。

對川普總統而言，這項裁決標誌著其在非公民投票議題上面臨挫折。非公民投票是白宮在11月期中選舉前強調打擊選舉舞弊的核心議題之一。

自川普2025年1月重返白宮以來，司法部已起訴至少60人涉及非公民投票問題。

萊博維茨是由民主黨籍總統拜登提名；這似乎是聯邦法院首次裁定1996年的這項法律違反憲法。

萊博維茨在判決書中指出，根據憲法，只有各州有權設定選民資格，國會無權這樣做。所有州都有權要求選民必須具備公民身分方可投票。萊博維茨指出，針對被告考克斯違反該規定的行為，應由佛羅里達州而非司法部負責起訴。

萊博維茨寫道：「佛羅里達州能否禁止並懲處被告考克斯在本案中被指控實施的行為？這一問題在其他地方已有定論，此處無需贅述：佛羅里達州不僅有權這樣做，而且確實在這樣做。」

川普曾聲稱選舉欺詐導致他在2020年大選中失利，並表示為確保選舉公正，必須更嚴格查核選民身份。批評人士則認為，政府大張旗鼓打擊非公民投票行為誇大了這個問題，並可能削弱公眾對選舉結果的信心。

在萊博維茨作出裁決後不久，司法部便著手準備提出上訴。

根據法庭文件，考克斯於1999年持觀光簽證進入美國，並在隔年簽證到期後繼續滯留。她利用偽造的美屬維京群島出生證明取得佛州駕照，並憑這些證件於2012年登記成為選民。紀錄顯示，她在2012年至2020年期間多次參加聯邦選舉投票，但只有2020年的那次投票處於訴訟期效內。

精華 FAQ

  • 法官認定，將非公民投票定為犯罪的1996年法律違反憲法，因為選民資格應由各州決定，國會無權以聯邦法直接規範。

  • 裁決只適用於佛州居民考克斯的個案，對其他案件沒有約束力；但它可能削弱司法部以聯邦層級追訴非公民投票的做法。

  • 她被指1999年以觀光簽證入境後逾期停留，並用偽造證件登記投票、在2012至2020年間多次投票；裁決後司法部已著手上訴。

投票 佛羅里達州 白宮

上一則

夏威夷「海蝕拱門」坍塌 國家公園管理局籲遊客別硬闖

下一則

芝停車收費權再轉手 市府首獲5%分成

延伸閱讀

最高院：政府可使用社會安全數據追查非公民投票

最高院：政府可使用社會安全數據追查非公民投票
26年來 3萬非公民被誤列選民

26年來 3萬非公民被誤列選民
白宮禁三媒體採訪案 法官聽證後未決：川普禁令可能不遵守先例

白宮禁三媒體採訪案 法官聽證後未決：川普禁令可能不遵守先例
期中選舉／10指標 驗收川普教育新政

期中選舉／10指標 驗收川普教育新政

熱門新聞

死者麥肯錫任職於紐約時報遊戲部門，遭中國籍的岳父母聯手槍擊死亡。（取自Jon McKinsey臉書）

紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管

2026-09-28 22:08
埃文凱爾因捐贈疑似記錄日軍侵華罪行的二戰相冊，而引起高度關注。(特派員黃惠玲／攝影)

捐日軍侵華相冊爆紅 埃文凱爾：中國跟想像截然不同

2026-09-30 11:48
麻省理工學院。(美聯社)

蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？

2026-09-27 15:54
（取自Facebook@Jon McKinsey）

紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母

2026-09-28 13:39
網友來到波士頓後經常感到天空灰濛濛，9月氣溫已明顯轉涼。氣候示意圖，非新聞事件圖。(路透)

華人從加州搬到波士頓「天都黑了」 9月清晨僅8度、最不習慣這一點

2026-09-26 19:55
川普政府表示，10月1日起將寄發給符合資格者500元健保退款。(美聯社)

川普政府明起寄發500元健保退款 30州近百萬人受惠

2026-09-30 12:55

超人氣

更多 >
雲南婦退休前罹癌 花光15萬積蓄遊南極 回來後出現變化

雲南婦退休前罹癌 花光15萬積蓄遊南極 回來後出現變化
落地前2分鐘雷達消失 百慕達飛波士頓機失聯 3分降逾萬呎

落地前2分鐘雷達消失 百慕達飛波士頓機失聯 3分降逾萬呎
習近平體力變差？WSJ曝北京要求白宮設「私人休息室」

習近平體力變差？WSJ曝北京要求白宮設「私人休息室」
黃仁勳當岳父了 三星會長李在鎔紐約致詞 意外說溜嘴

黃仁勳當岳父了 三星會長李在鎔紐約致詞 意外說溜嘴
華人如「驚弓之鳥」變賣房產 美國夢破碎、隨時離開

華人如「驚弓之鳥」變賣房產 美國夢破碎、隨時離開