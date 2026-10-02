我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

杜拜航空副機師用失事斧 阿聯檢方：企圖奪機恐攻

五角大廈傳將派員長駐台國防部 台軍方回應了

前共和黨眾議員里維拉秘密擔任委內瑞拉政府說客 遭判刑10年

編譯尤寶琪／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
前佛州國會議員里維拉(圖)長期為委內瑞拉前總統馬杜洛政府在華府遊說，被控未按規定...
前佛州國會議員里維拉(圖)長期為委內瑞拉前總統馬杜洛政府在華府遊說，被控未按規定註冊為外國政府代理人以及串謀洗錢等罪名，2026年5月被陪審團裁定所有罪名成立，之後就一直被監禁至今。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

前佛州眾議員里維拉因在川普首任期間秘密替委內瑞拉政府遊說、涉洗錢與外國代理人罪，被邁阿密聯邦法院判處10年徒刑。

前佛州國會議員、國務卿魯比歐(Marco Rubio)的長年好友里維拉(David Rivera)，因在川普第一任期內秘密為委內瑞拉擔任說客，牽涉金額高達5000萬元，於10月2日被邁阿密的聯邦法庭判處10年有期徒刑。

里維拉長期為委內瑞拉前總統馬杜洛(Nicolás Maduro)政府在華府遊說，被控未按規定註冊為外國政府代理人以及串謀洗錢等罪名，2026年5月被陪審團裁定所有罪名成立，之後就一直被監禁至今。

61歲的里維拉在法官達米安(Melissa Damian)宣判時面無表情。「沒有人會接受這種做法，我認為這件事也是一樣，」法官說。 「毫無疑問，這筆錢來自馬杜洛政權。」

這場為期七周的審判，罕見地揭露了邁阿密已儼然成為外國影響力活動的舞台，這些活動旨在影響美國對拉丁美洲政策，凸顯了這座城市既是反共鬥士的聚集地，也是其龐大流亡人口中腐敗滋生的溫床。

在庭審中，魯比歐、德州聯邦眾議員塞申斯(Pete Sessions)以及一位華盛頓頂級遊說人士均出庭作證，表示當得知里維拉與委內瑞拉國家石油公司(PDVSA)的一家美國子公司簽訂巨額顧問合約時，都感到遭背叛。

里維拉律師計劃提起上訴，並在6月申請了總統特赦。里維拉在華府還面臨與此相關的外國遊說罪名聯邦指控。

在2022年解密並公開的起訴書中，檢察官指控里維拉受時任委內瑞拉外交部長、現任臨時總統羅德里格斯(Delcy Rodriguez)的指派，利用共和黨人脈，試圖讓川普第一屆政府放棄對委內瑞拉的強硬路線和嚴厲制裁。

里維拉和本案另一位被告、政治顧問努弗(Esther Nuhfer)試圖操縱包括魯比歐和塞申斯在內的有影響力朋友。他們的目標是在馬杜洛政府因嚴重侵犯人權指控而遭制裁的情況下，與新上任的川普政府實現關係正常化。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 他被認定在川普第一任期內，秘密替委內瑞拉政府在華府遊說，並涉及未依法註冊為外國政府代理人、串謀洗錢等罪名，因此遭判10年徒刑。

  • 新聞指出本案金額高達5000萬元，檢方指控里維拉受委內瑞拉官員指派，利用共和黨人脈影響美國政策，並透過顧問合約與資金流動掩飾其外國遊說行為。

  • 因為庭審揭露邁阿密成為外國影響力活動舞台，也顯示當地既是反共與流亡者聚集地，同時可能成為影響美國對拉丁美洲政策的腐敗溫床。

共和黨 委內瑞拉 眾議員

上一則

康乃爾女學生遭輪暴後沉默 3周後見網友一句話驚覺「被當成性愛娃娃」

下一則

萬物齊漲 全美最大吃到飽餐廳「黃金牧場」生存有術

延伸閱讀

委內瑞拉反對派領袖馬查多 流亡海外返鄉受阻

委內瑞拉反對派領袖馬查多 流亡海外返鄉受阻
川普下周出席聯大總辯論 將見委內瑞拉臨時總統

川普下周出席聯大總辯論 將見委內瑞拉臨時總統
被ICE擊傷委籍無證外送員 遭檢方控攻擊恐囚20年

被ICE擊傷委籍無證外送員 遭檢方控攻擊恐囚20年
美將在委內瑞拉設軍事基地？川普：正考慮做很多事情

美將在委內瑞拉設軍事基地？川普：正考慮做很多事情

熱門新聞

死者麥肯錫任職於紐約時報遊戲部門，遭中國籍的岳父母聯手槍擊死亡。（取自Jon McKinsey臉書）

紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管

2026-09-28 22:08
埃文凱爾因捐贈疑似記錄日軍侵華罪行的二戰相冊，而引起高度關注。(特派員黃惠玲／攝影)

捐日軍侵華相冊爆紅 埃文凱爾：中國跟想像截然不同

2026-09-30 11:48
麻省理工學院。(美聯社)

蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？

2026-09-27 15:54
（取自Facebook@Jon McKinsey）

紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母

2026-09-28 13:39
網友來到波士頓後經常感到天空灰濛濛，9月氣溫已明顯轉涼。氣候示意圖，非新聞事件圖。(路透)

華人從加州搬到波士頓「天都黑了」 9月清晨僅8度、最不習慣這一點

2026-09-26 19:55
川普政府表示，10月1日起將寄發給符合資格者500元健保退款。(美聯社)

川普政府明起寄發500元健保退款 30州近百萬人受惠

2026-09-30 12:55

超人氣

更多 >
她試吃11款台灣鳳梨酥 2品牌獲全場一致推薦

她試吃11款台灣鳳梨酥 2品牌獲全場一致推薦
專櫃169元、好市多27.99元 華人直呼：比Outlet還便宜

專櫃169元、好市多27.99元 華人直呼：比Outlet還便宜
再婚小7歲日籍妻 81歲秦沛移居加拿大現況曝光

再婚小7歲日籍妻 81歲秦沛移居加拿大現況曝光
剛說「我愛你」就分手…與馬斯克聊天內容曝光 4孩媽心痛

剛說「我愛你」就分手…與馬斯克聊天內容曝光 4孩媽心痛
哈蘭德提告挪威航空：未授權形象替客機「P圖金髮馬尾」

哈蘭德提告挪威航空：未授權形象替客機「P圖金髮馬尾」