前共和黨眾議員里維拉秘密擔任委內瑞拉政府說客 遭判刑10年

前佛州國會議員里維拉(圖)長期為委內瑞拉前總統馬杜洛政府在華府遊說，被控未按規定註冊為外國政府代理人以及串謀洗錢等罪名，2026年5月被陪審團裁定所有罪名成立，之後就一直被監禁至今。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 前佛州眾議員里維拉因在川普首任期間秘密替委內瑞拉政府遊說、涉洗錢與外國代理人罪，被邁阿密聯邦法院判處10年徒刑。

前佛州國會議員、國務卿魯比歐(Marco Rubio)的長年好友里維拉(David Rivera)，因在川普第一任期內秘密為委內瑞拉 擔任說客，牽涉金額高達5000萬元，於10月2日被邁阿密的聯邦法庭判處10年有期徒刑。

里維拉長期為委內瑞拉前總統馬杜洛(Nicolás Maduro)政府在華府遊說，被控未按規定註冊為外國政府代理人以及串謀洗錢等罪名，2026年5月被陪審團裁定所有罪名成立，之後就一直被監禁至今。

61歲的里維拉在法官達米安(Melissa Damian)宣判時面無表情。「沒有人會接受這種做法，我認為這件事也是一樣，」法官說。 「毫無疑問，這筆錢來自馬杜洛政權。」

這場為期七周的審判，罕見地揭露了邁阿密已儼然成為外國影響力活動的舞台，這些活動旨在影響美國對拉丁美洲政策，凸顯了這座城市既是反共鬥士的聚集地，也是其龐大流亡人口中腐敗滋生的溫床。

在庭審中，魯比歐、德州聯邦眾議員 塞申斯(Pete Sessions)以及一位華盛頓頂級遊說人士均出庭作證，表示當得知里維拉與委內瑞拉國家石油公司(PDVSA)的一家美國子公司簽訂巨額顧問合約時，都感到遭背叛。

里維拉律師計劃提起上訴，並在6月申請了總統特赦。里維拉在華府還面臨與此相關的外國遊說罪名聯邦指控。

在2022年解密並公開的起訴書中，檢察官指控里維拉受時任委內瑞拉外交部長、現任臨時總統羅德里格斯(Delcy Rodriguez)的指派，利用共和黨 人脈，試圖讓川普第一屆政府放棄對委內瑞拉的強硬路線和嚴厲制裁。

里維拉和本案另一位被告、政治顧問努弗(Esther Nuhfer)試圖操縱包括魯比歐和塞申斯在內的有影響力朋友。他們的目標是在馬杜洛政府因嚴重侵犯人權指控而遭制裁的情況下，與新上任的川普政府實現關係正常化。

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