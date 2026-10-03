美遏止偷渡、運毒 擬擴大使用速度更快、成本更低無人艇

美國將擴大使用海上無人艇，防範無證移民偷渡。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 美國計畫擴大部署低成本無人艇，藉由更快、更省的人力巡邏，強化美墨邊境及墨西哥灣的偷渡與毒品走私查緝。

美國計畫擴大使用無人艇及巡邏範圍，遏止非法偷渡 入境及走私毒品活動，凸顯這種速度更快、成本更低的巡邏艇受到青睞。

路透報導，五角大廈 今年1月開始在美墨邊境展開無人水面載具巡邏試點項目，執法成績斐然。負責國土防衛及西半球安全事務的助理國防部長迪特萊夫森(M. Roosevelt Ditlevson)透露，五角大廈計畫將目前十艘無人艇的試點規模增至50艘，並擴大巡邏範圍涵蓋至德州與墨西哥交界的格蘭德河(Rio Grande) 以及墨西哥灣 一帶。

報導指這些類似獨木舟大小的Lightfish無人艇 ，是由總部位於加州聖地牙哥的新創公司Seasats製造，可在無人駕駛下長時間自主水面巡邏，而且價格相對低廉，每艘只約25萬元，但足可執行監視及安全任務，大大減輕海岸防衛隊(USCG)在美墨邊境出動巡邏艇及飛機的人手及成本壓力。

Seasats公司生產的Lightfish無人艇，長11呎重340磅，可從船塢或皮卡車後部發射，使用太陽能作為動力，可在水面上連續工作數月。

Lightfish搭載包括光電感測器、紅外線偵測儀及聲納在內的多種設備，可將即時追蹤資料直接回傳，並向海關暨邊境保護局(CBP)或海防隊發出警報。

迪特萊夫森告訴路透，Lightfish無人艇平均每月發現452個目標、協助逮捕350人，另外有100次非法移民發現無人艇後，放棄偷渡入境折返墨西哥。

隨著五角大樓尋求更快速、低廉且全天候運作的新興技術，愈來愈無人艇及無人機製造商獲得機會，取得過去主要由傳統國防承包商壟斷的業務。目前除Seasats外，Saronic、Saildrone 及Splash等公司也推出類似的無人艇。

迪特萊夫森認為，無人艇是極具成本效益的犯罪打擊工具，可以在販毒集團不斷轉換的地點靈活攔截及部署。

他又說，在逐步擴大無人艇運作規模的同時，還會繼續探索不同的技術方案，強調「不拘泥於供應商，只希望獲得最好的技術。」

自俄烏戰爭後，無人機及無人艇已展現出其優勢，在美軍也迅速普及。