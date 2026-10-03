關41年 猶他州死囚DNA不符獲保釋

71歲死囚卡特(左)在兒子的陪同下，28日走出猶他郡監獄。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 猶他州死囚卡特服刑41年後，因新DNA結果排除涉案可能獲准交保，原案也因警方不當行為與證詞爭議將於明年再審。

猶他州 法官9月28日基於新的DNA 證據排除被告涉案，允許現年71歲的非裔死囚卡特(Douglas Stewart Carter)交保；1985年2月27日，卡特被控謀殺伊娃·奧爾森(Eva Olesen)而被判死刑，迄今已在死囚牢房度過41年。

美聯社報導，奧爾森的丈夫奧拉(Orla Olesen)曾告訴警方，他當年發現妻子衣衫不整、雙手被反綁在背後陳屍家中；法庭文件顯示，57歲的奧爾森身中10刀，後腦中彈。

卡特1985年在田納西州 被捕後，於普羅沃(Provo)警方偵訊期間簽署自白，事後改口稱遭到警方反覆威脅。

奧爾森是猶他州普羅沃當年警察局長的姑媽，陪審團1985年根據該份自白與兩名證人說詞，認定非裔的卡特有罪，但現場沒有任何物證與卡特相關。

2011年，兩名原審證人在墨西哥被找到，稱警方當年給予現金與禮物，要求指證卡特犯案，否則將把他們及孩子驅逐出境。

猶他州最高法院事後認定，檢警存在「多次蓄意的不當行為」，去年基於調查人員行為不當重審此案。

本月22日收到的DNA分析結果，排除卡特的DNA與凶案門把血跡及刺傷奧爾森的刀柄遺傳物質相符的可能。

法官普蘭(Derek Pullan)不顧被害者家屬反對，裁定卡特交保，但要求卡特獲釋後配戴GPS監控裝置，並避免接觸奧爾森一家。

辯護律師漢密爾頓(Neal Hamilton)說：「卡特帶著國家造成的41年創傷獲釋，這對他的影響非常深遠。」

卡特獲釋後，下榻兒子家附近的長期住宿旅館，並需接受心理治療。

檢方拒絕透露是否利用新DNA證據追緝其他嫌犯，但上周已撤回要求死刑的通知，全案明年再審。

卡特的律師團主張，有證人看見一名白人男子逃逸，調查人員卻選擇隱瞞。

奧爾森的媳婦泰瑞莎(Theresa Olesen)表示，家屬「高度關切」卡特獲釋，強調「比對結果不符並不代表卡特當時不在現場」，重申「將為伊娃討公道」。