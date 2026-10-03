首位黑人女性率3太空人 8小時抵國際太空站 創美最快紀錄

SpaceX公司第13次載人任務(Crew-13)的四名太空人，任務指揮官潔西卡·華金斯(右二)是首位黑人女性太空指揮官。他們搭乘的龍飛船，只花了8小時便與國際太空站接駁，創美國太空史上最快紀錄。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： SpaceX以龍飛船執行Crew-13任務，僅8小時便與國際太空站對接，寫下美國載人飛行最快紀錄，指揮官華金斯也成為首位黑人女性太空指揮官。

SpaceX 公司1日為太空總署 (NASA)發射「龍」飛船(Dragon)，執行第13次載人任務(Crew-13)，任務指揮官潔西卡·華金斯(Jessica Watkins)率三名男性組員，只花了8小時便與國際太空站(International Space Station)接駁，創美國太空史上最快紀錄，華金斯也成為首位黑人女性太空指揮官。

SpaceX「龍」飛船因燃料系統洩漏，推遲三周發射；發射當天上午原有厚雲層，後來天空終於放晴，成功發射。

Crew-13組員將在太空站停留六個月。

華金斯是地質學家，10年前曾餐與太空總署火星探測車「好奇號」(Curiosity)計畫，並且在2022年曾駐留太空站長達6個月。

其他三位太空人 都是新人，其中美國籍的德萊尼(Luke Delaney)是退休陸戰隊飛行員；俄羅斯太空人捷里亞特尼科夫(Sergey Teteryatnikov)曾經擔任潛艇輪機工程師多年；皇家加拿大空軍上校庫特里克(Joshua Kutryk)，他的妻子預訂11月下旬產下他們第三個孩子，他將是第四位在地球軌道飛行期間喜獲嬰兒誕生的第四位太空人。

NASA太空站計畫經理韋格爾(Dana Weigel)在「龍」飛船發射前夕承諾，將盡最大努力確保庫特里克與家人保持聯繫。NASA在2004年曾為駐守太空站的太空人芬克(Mike Fincke)在他妻子分娩時建立通信鏈，五年後，太空人布雷斯尼克(Randy Bresnik)也從太空軌道撥電話到她妻子生產的醫院，他即將於明年擔任阿提米絲3號(Artemis 3)任務指揮官。

Crew-13組員將接替二月以來駐守在軌道實驗室的四名太空人。他們表示藉由這次任務代號，向「阿波羅13號」(Apollo 13)的前輩致敬。

SpaceX最近好事連連，Crew-13發射升空三小時後，SpaceX另從加州發射一枚獵鷹火箭(Falcon)，將100多顆微型衛星送入太空，另一獵鷹火箭1日深夜從佛羅里達州升空，將美國國家偵察局(National Reconnaissance Office)一顆機密衛星送入軌道，同一周，SpaceX公司巨型星艦飛船(Starship)首次成功進入軌道。