數據中心引起反彈 亞馬遜擬5年投資逾10億回饋社區

亞馬遜在印第安納州興建中的大型數據中心，該公司預計將在未來五年內投資超過10億元，回饋數據中心所在社區。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 亞馬遜因AI數據中心擴張引發社區反彈，宣布未來5年投入逾10億元回饋在地，並強調建置基礎設施對美國競爭與國安的重要性。

小型、低調的數據中心已經存在了幾十年，但人工智慧 (AI)的爆炸性成長推升需求，催生了規模空前的數據中心，規模之大幾乎超過了任何小城鎮所能負荷，有些數據中心占地甚至比足球場和工廠還要龐大，其耗能、用水、低沉嗡鳴聲也引起附近居民反感。為此，亞馬遜 (Amazon )將在未來五年內投資超過10億元，用於其數據中心所在社區的教育、職業培訓、水資源和能源保護計畫，以及其他當地優先事項。

美聯社報導，數據中心貴為人工智慧和雲端運算的基石，科技巨頭們競相加大投資，擴大這些基礎設施，在期中選舉前也成為熱門政治議題，政界人士、消費者都漸漸不滿科技公司大規模興建數據中心，掀起反對聲浪。

亞馬遜雲端運算部門AWS執行長賈曼(Matt Garman)2日發表的一篇部落格文章顯示，過去三年亞馬遜已在擁有大型數據中心的社區投入超過10億元。

賈曼還表示，亞馬遜已不再與其專案合作的政府機構簽署保密協議，並表示公司會在設施營運所在的社區舉辦開放活動，分享該公司究竟在進行什麼工作。他同時警告，切勿散布他認為有關數據中心對環境和電價影響的錯誤資訊，也指出全美各地目前擬議暫緩興建數據中心的禁令多達100多項，這將帶來潛在危險。「如果這些措施付諸實行，美國可能正在親手寫下這場競賽的敗局，而其後果將延續數代。作為一個國家，我們承擔不起陷入那種處境的代價。建置數據中心的競賽具有迫切性，因為我們並非唯一看到AI對經濟和國安有益處的國家。」

亞馬遜在7月表示，預計2026年的資本支出將達到2200億元，其中包括數據中心和其他技術投資，高於先前預估的2000億元。川普總統一直支持建造更多數據中心，但選民的擔憂情緒日益高漲。約有六成美國人支持應該限制新建數據中心的數量，兩黨選民皆多數支持。此外，大多數美國人也極度或非常擔心數據中心會影響所在社區的電價或供水。

根據聯合國6月發布的一份關於數據中心環境足跡的報告，到2030年數據中心將佔全球預估用電量的近3%，達到935兆瓦時。