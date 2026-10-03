美國總統川普預計將任命國家情報總監克萊頓（Jay Clayton）擔任白宮新的「AI沙皇」。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 川普政府擬讓情報總監克萊頓兼任AI沙皇，反映白宮把AI更明確納入國安框架，並在自我監管下強化對科技巨頭的安全審視。

據三名知情人士透露，川普 總統預計提名國家情報總監(Director of National Intelligence，DNI)克萊頓(Jay Clayton)兼任俗稱「AI沙皇」的白宮 人工智慧(Artificial Intelligence，AI)首席顧問，鞏固將AI視為國家安全問題的立場。

華盛頓郵報 報導，克萊頓曾任檢察官與證券交易委員會(SEC)主席，他在今年7月被任命職掌國家情報總監辦公室(ODNI)，但因拒絕承認2020年大選結果引發黨派爭議。

克萊頓新職免經參議院確認。白宮官員對此表示，任何人事動向將由總統親自宣布。

此次人事轉折源於川普政府重新調整AI戰略。

前任AI沙皇(czar)薩克斯(David Sacks)主張極速發展，但他3月離職後仍以顧問身分深具影響力，甚至曾致電川普推遲與修改相關行政命令，且與克萊頓關係密切。然而，最新模型引發的網路安全威脅與AI代理(AI Agents)失控風險日益顯著。

例如Anthropic揭露其Mythos模型因具備程式碼漏洞攻擊能力而過於危險；OpenAI亦披露其系統產生的代理入侵其他AI公司；前Anthropic研究員考克森(Jacob Coxon)於9月更因憂心AI毀滅人類而辭職。這些事件促使財政部長貝森特(Scott Bessent)等官員推動安全監管。

雖面臨呼籲，政府仍拒絕強制立法，轉而採取川普稱為「自我監管」的方式。白宮日前召集科技巨頭簽署自願性安全承諾，引入外部監督。隔天，聯邦貿易委員會(FTC)就對Anthropic與OpenAI展開調查。

克萊頓在接受CNBC採訪時強調，「超級智慧(Super Intelligence，SI)是國家安全問題。」

美國第一政策研究中心(America First Policy Institute，AFPI)顧問喬爾．泰耶(Joel Thayer)指出，這顯示政府對AI巨頭的監管正「日趨成熟」。

針對AI威脅，川普雖曾斥為騙局，但隨後宣布將成立「AI軍」(AI Force)，由專業團隊提供決策建議。