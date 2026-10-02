3年新高… 30年固定利率房貸達7.28% 轉浮動利率者變多
美國30年固定房貸利率升至7.28%，帶動申請量連4周下降，也促使更多購屋族轉向利率較低但具風險的浮動利率房貸。
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美國30年固定房貸利率升至7.28%，帶動申請量連4周下降，也促使更多購屋族轉向利率較低但具風險的浮動利率房貸。
隨著利率" rel="172550">殖利率快速攀升，房貸利率創下四年來最大單周漲幅。房屋貸款抵押公司房地美(Freddie Mac)1日表示，最受消費者歡迎的30年期固定利率(fixed rate)房貸，平均利率本周上漲到7.28%，寫下2023年11月迄今的新高水準，高於上周的7.03%，一年之前則為6.34%。
抵押貸款銀行家協會(Mortgage Bankers Association)副首席經濟學家坎恩(Joel Kan)表示，房貸利率躍升至近三年來最高水平，借款人開始觀望。截至9月25日的一周當中，全國房貸申請數量減少6%，連續第四周下降。
南卡羅來納州格林維爾(Greenville)房地產仲介韋塞爾(Don Wessel)說，現在幾乎沒人看房。
愈來愈多購屋族因此轉向俗稱浮動利率房貸的可調整利率抵押貸款(adjustable-rate mortgages，ARM)。房地產專家說，ARM貸款的利率可能明顯低於固定利率房貸，有時差異達到1個百分點，每年等於讓購屋民眾節省數千元，但ARM貸款存在利率可能持續走高的風險，利率重新調整時屋主將受衝擊。
坎恩指出，被固定利率房貸利率上漲嚇跑的購屋民眾，浮動利率是頗有吸引力的選項。
抵押貸款銀行家協會統計顯示，最近浮動利率房貸申請占比出現增加，佔所有房貸申請的10.3%，創下一年來的新高。
相較於固定利率房貸是鎖定單一利率，浮動利率房貸在某個設定期間內提供優惠利率，通常為五年、七年或十年，然後利率將根據市場調整，通常是一年調整一次。
選擇浮動利率房貸的借款人等於押注房貸利率最終將會下降，未來將有機會用更低的利率辦理重新貸款(refinance)，或者在利率優惠期限結束之前就把房子賣掉。
理財網站Bankrate.com數據顯示，五年優惠期之後每年調整一次的浮動利率房貸，目前全國平均利率為6.56%。
不過，巴爾的摩地區房貸專員羅科(Nick Rocco)指出，浮動利率房貸並不適合所有人，無論房貸利率高低，借款人都必須對於優惠期結束後該怎麼做擬妥計畫。他說：「沒人能預知未來。」
羅科最近的客戶是一對夫妻，申請浮動利率房貸購買一棟價值75萬元的房子，頭期款支付了20%。他說，客戶對浮動利率有經驗，對於風險也有較高的承受度，知道日後可以辦理重新貸款揮別浮動利率。
受殖利率快速攀升影響，30年期固定利率房貸平均升至7.28%，較上周的7.03%明顯跳升，寫下2023年11月以來最高水準，也創下4年來最大單周漲幅。 抵押貸款銀行家協會指出，截至9月25日的一周，房貸申請數量減少6%，已連續第4周下降。許多借款人因利率過高而觀望，房市交易也明顯降溫。 浮動利率房貸初期利率常比固定利率低，部分差距可達1個百分點，能替購屋族每年省下數千元，因此吸引部分買家。但優惠期後利率會隨市場調整，存在未來上升風險。
精華 FAQ
受殖利率快速攀升影響，30年期固定利率房貸平均升至7.28%，較上周的7.03%明顯跳升，寫下2023年11月以來最高水準，也創下4年來最大單周漲幅。
抵押貸款銀行家協會指出，截至9月25日的一周，房貸申請數量減少6%，已連續第4周下降。許多借款人因利率過高而觀望，房市交易也明顯降溫。
浮動利率房貸初期利率常比固定利率低，部分差距可達1個百分點，能替購屋族每年省下數千元，因此吸引部分買家。但優惠期後利率會隨市場調整，存在未來上升風險。
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