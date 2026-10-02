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強制拘留無證客且拒保釋 高院同意審理

編譯盧炯燊／綜合報導
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在川普總統強硬移民政策下，無證移民被捕後就逕送拘留中心，不得保釋，直到被驅逐出境...
在川普總統強硬移民政策下，無證移民被捕後就逕送拘留中心，不得保釋，直到被驅逐出境為止。圖為新州紐瓦克的拘留中心。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

美國最高法院將審理川普政府拒絕無證移民保釋聽證、強制拘留至驅逐出境的政策是否合法，此案可能影響全美數十萬至數百萬移民。

川普總統強硬移民政策下，拒絕給予被拘留的無證移民保釋聽證，相當於無限期拘留非法入境者直至驅逐出境，美國公民自由聯盟(ACLU)就此上訴至最高法院，高院1日宣布會審理該政策，但未正式確定日期。

綜合美聯社等媒體報導，最高法院針對本案的裁決將決定川普這項強硬移民政策是否合法，無論結果如何勢必影響數十萬無證移民的命運。

本案源於巴西籍男子庫恩哈(Ricardo Aparecido Barbosa da Cunha)，他20多年前無證進入美國，2025年9月在麻州因交通事故被捕而意外揭發非法入境，移民法官裁定必須拘留，他申請保釋聽證但遭拒絕。

在其後的多次訴訟裡，代表庫恩哈的ACLU認為，他從未遭正式起訴或定罪，因此必須獲得保釋聽證，其間大多數聯邦巡迴上訴法院裁定，未經保釋聽證就拘留乃違反聯邦法律。但第五及第八巡迴上訴法院卻認為，非法入境而在美國逗留者，必須在等候驅逐出境期間繼續拘留。

本案最終纏訟至最高法院，政府律師認為，各巡迴法院的裁決截然不同，「擾亂了移民法的有序執行」，「移民執法出現了難以協調的混亂局面，一些巡迴法院規定未經許可入境的外國人必須被強制拘留，另一些則允許他們獲得保釋聆訊，並且往往會獲釋。」

ACLU的代表律師陳邁克(Michael Tan)指出，數百位聯邦地區法院法官已駁回川普政府對移民法的新解讀，政府正試圖剝奪全美各地被捕移民的保釋聽證權，而不只限於在邊境被攔截的人，「因此會有數以百萬計的人受到影響。」

他又說，無論如何政府都不能扭曲法律，在未經保釋聽證就將移民拘留數月甚至數年。不僅殘酷及不人道，而且非法。

川普政府一直強調，強制拘留非法入境者拒絕保釋的政策，符合1996年的移民法。然而各屆政府往往根據自己的政策來詮釋，而大多數允許沒有犯罪記錄的非法入境者，在邊境以外地區被捕時可以申請保釋聽證。

精華 FAQ

  • 爭議核心是川普政府是否可對被拘留的無證移民拒絕保釋聽證，並在未獲聽證下持續拘留，直到完成驅逐程序。

  • 案件源自巴西籍男子庫恩哈，他20多年前無證入境美國，2025年9月在麻州因交通事故被捕後，才被揭發非法入境並遭移民法官裁定拘留。

  • 因為不同巡迴法院對保釋聽證的解讀不一，若最高法院支持政府立場，將強化全國性強制拘留做法；若否，許多被捕移民可要求保釋聽證。

高院 非法入境 移民

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