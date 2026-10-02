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新內部指引出爐 ICE執法禁高速追逐 限制攔檢

編譯盧炯燊／綜合報導
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去年9月ICE探員在芝加哥郊區一起高速追逐事件中，開槍射擊拒絕停車受檢的可疑車輛...
去年9月ICE探員在芝加哥郊區一起高速追逐事件中，開槍射擊拒絕停車受檢的可疑車輛，造成對方失控撞上停在路旁的連結卡車。根據ICE最新內部指引，已禁止執法人員高速追逐車輛。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

ICE發布新內部指引，限制車輛攔查與追逐行動，要求探員完成特定訓練、全程啟用攝錄器，並在輿論質疑執法升級後持續執行逮捕任務。

移民暨海關執法局(ICE)探員在行動中，屢屢因攔查車輛與駕駛發生衝突，甚至造成死亡事件。根據ICE最新出爐的內部指引方針，禁止執法人員高速追逐車輛、而且必須完成特定訓練才能攔查車輛。

美聯社取得一份由ICE執行助理局長(Executive Associate Director)查爾斯(Marcos D. Charles)9月30日簽署並發給行動部門人員的內部指引，明確指出在任何情況下，探員均無權追逐拒絕停車受檢的車輛，駕駛逃逸時只可記下車輛資料供進一步調查。

此外ICE執法人員必須完成五項特定訓練課程後才能執行攔查車輛行動，否則只能以「乘客」身分擔任支援角色，「協助」參與攔截任務而不能駕車。

內部指引也說明，執法人員可以繼續使用一種受到爭議，名為「刺釘攔截」(pinning)的技術，其定義為「使用車輛或障礙物(包括釘刺鏈帶)困住或阻止車輛」，但必須接受過專門訓練。

指引也明令規定所有在攔截車輛現場的執法人員，必須佩戴及啟動隨身攝錄器。各個外勤行動辦事處主管，必須確保用於攔截的車輛配備警燈及警笛，以便在行動時讓公眾知道這些是執法車輛。

自去年以來，ICE執法人員在多起攔截行動中，因駕駛人拒绝配合或試圖逃逸而多次發生衝突及執法升級，累計十多起開槍事件，至少造成四人死亡、多人受傷，全國輿論質疑ICE危及民眾及公共安全。

另外，ICE在白宮壓力下，為求大量逮捕及遣返非法入境人士，去年大量招聘新人，一些未經充分審查及培訓的人員上街執法，也為人詬病。

今年7月緬因州及德州發生執法人員致命開槍事件後，ICE基於外界壓力而一度暫停追逐攔截，但川普隨即指示必須繼續實行攔查，聲稱是最有效的打擊犯罪方式之一。

儘管在最新內部指引限制追逐行動，但ICE在1日發聲明說，「ICE領導層偶爾會向執法人員發布指引，攔截車輛及逮捕非法移民的行動仍在持續中。」

精華 FAQ

  • 指引明定探員在任何情況下都無權追逐拒絕停車受檢的車輛；若駕駛逃逸，僅能記錄車輛資料供後續調查，不能以高速追逐方式攔截。

  • 只有完成5項特定訓練課程的ICE執法人員，才能親自駕車執行攔查；未受訓者只能以乘客身分支援，協助任務但不得自行駕駛。

  • 所有現場人員都必須佩戴並啟動隨身攝錄器，外勤主管也要確保攔截車輛配備警燈與警笛，讓公眾清楚辨識為執法車輛。

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