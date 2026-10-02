明州遭ICE槍殺女子 古德家屬提兩訴訟
美國公民芮妮·妮可·古德在明尼蘇達州遭ICE探員槍殺後，家屬對聯邦政府與多名川普政府官員提起兩起訴訟，指控濫用武力並追究責任。
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美國公民芮妮·妮可·古德在明尼蘇達州遭ICE探員槍殺後，家屬對聯邦政府與多名川普政府官員提起兩起訴訟，指控濫用武力並追究責任。
育有三子女的37歲美國公民芮妮·妮可·古德(Renee Nicole Good)1月7日在明尼蘇達州明尼阿波利斯遭移民暨海關執法局(ICE)探員開槍擊斃，引發全美抗議；古德的家人1日對聯邦政府和川普總統(Donald Trump)移民政策的策劃者提起兩起訴訟，聲稱現在是追究責任的時候了。
古德的同性伴侶貝卡·古德(Becca Good)、以及她的兄弟甘格(Brent Ganger)代表她的大家庭，指控聯邦政府和開槍射殺她的ICE探員羅斯(Jonathan Ross)濫用武力。
訴訟稱，1月7日發生的槍擊事件是川普政府在明州針對索馬利亞和其他族裔移民「大都會突擊行動」(Operation Metro Surge)蓄意而可預見的結果。
繼古德遇害幾周之後，明尼阿波利斯另一美國公民普雷蒂(Alex Pretti)也被ICE槍殺，兩人遭遇引發全美憤怒。川普第二任期迄今全美至少有10人在與移民執法官員衝突中喪生。
川普嚴打移民的核心政策引發一連串訴訟，但少有人被定罪。
古德家人提起兩起訴訟，其中之一針對政府，另一針對官員，包括羅斯、白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)、前國土安全部長諾姆(Kristi Noem)和白宮「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)，尋求針對過失致死、共謀和其他違法行為的賠償。
古德家庭律師羅馬努奇(Antonio Romanucci)說，政府已成為公民的嚴重致命威脅。
事發當時，古德和伴侶貝卡在一條街上開車，蒙面ICE探員正在進行執法行動；她們剛把六歲兒子送到學校，古德將紅色休旅車停在路邊、按喇叭提醒行人注意，貝卡則下車用手機錄影。
旁觀者拍攝的影片顯示，古德坐在駕駛座上，車子擋住部分路段，她不停按喇叭。兩名蒙面ICE探員從一輛卡車裡出來，其中一人命令古德下車，她稍微倒車、然後轉動方向盤，一探員再次命令「下車」，這時，站在街上的貝卡高喊「開車，寶貝，開車！」
站在車前的探員拔槍射擊擋風玻璃。根據媒體影片分析，當時探員非常靠近駕駛座一側的敞開車窗，又開了兩槍，擊斃古德。
聯邦官員稱，探員行為屬自衛，並稱古德是國內恐怖主義行為。
家屬主張古德遭ICE探員開槍擊斃屬濫用武力，且與川普政府針對移民的執法行動有關，因此向聯邦政府及多名官員求償並追究責任。 事發時古德和伴侶在街上開車，剛送完孩子上學；她把車停在路邊按喇叭提醒行人，伴侶下車錄影，之後ICE探員靠近並朝車內開槍。 訴訟除指向羅斯等探員外，也點名米勒、諾姆和霍曼，主張槍擊是明州「大都會突擊行動」的可預見結果，並涉及過失致死、共謀等指控。
精華 FAQ
家屬主張古德遭ICE探員開槍擊斃屬濫用武力，且與川普政府針對移民的執法行動有關，因此向聯邦政府及多名官員求償並追究責任。
事發時古德和伴侶在街上開車，剛送完孩子上學；她把車停在路邊按喇叭提醒行人，伴侶下車錄影，之後ICE探員靠近並朝車內開槍。
訴訟除指向羅斯等探員外，也點名米勒、諾姆和霍曼，主張槍擊是明州「大都會突擊行動」的可預見結果，並涉及過失致死、共謀等指控。
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