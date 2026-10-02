明州遭ICE槍殺女子 古德家屬提兩訴訟

在芮妮·妮可·古德遇害地點，大批民眾放置鮮花和海報表示哀悼。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 美國公民芮妮·妮可·古德在明尼蘇達州遭ICE探員槍殺後，家屬對聯邦政府與多名川普政府官員提起兩起訴訟，指控濫用武力並追究責任。

育有三子女的37歲美國公民芮妮·妮可·古德(Renee Nicole Good)1月7日在明尼蘇達州明尼阿波利斯遭移民 暨海關執法局(ICE )探員開槍擊斃，引發全美抗議；古德的家人1日對聯邦政府和川普總統(Donald Trump)移民政策的策劃者提起兩起訴訟，聲稱現在是追究責任的時候了。

古德的同性伴侶貝卡·古德(Becca Good)、以及她的兄弟甘格(Brent Ganger)代表她的大家庭，指控聯邦政府和開槍射殺她的ICE探員羅斯(Jonathan Ross)濫用武力。

訴訟稱，1月7日發生的槍擊事件是川普政府在明州 針對索馬利亞和其他族裔移民「大都會突擊行動」(Operation Metro Surge)蓄意而可預見的結果。

繼古德遇害幾周之後，明尼阿波利斯另一美國公民普雷蒂(Alex Pretti)也被ICE槍殺，兩人遭遇引發全美憤怒。川普第二任期迄今全美至少有10人在與移民執法官員衝突中喪生。

川普嚴打移民的核心政策引發一連串訴訟，但少有人被定罪。

古德家人提起兩起訴訟，其中之一針對政府，另一針對官員，包括羅斯、白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)、前國土安全部長諾姆(Kristi Noem)和白宮「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)，尋求針對過失致死、共謀和其他違法行為的賠償。

古德家庭律師羅馬努奇(Antonio Romanucci)說，政府已成為公民的嚴重致命威脅。

事發當時，古德和伴侶貝卡在一條街上開車，蒙面ICE探員正在進行執法行動；她們剛把六歲兒子送到學校，古德將紅色休旅車停在路邊、按喇叭提醒行人注意，貝卡則下車用手機錄影。

旁觀者拍攝的影片顯示，古德坐在駕駛座上，車子擋住部分路段，她不停按喇叭。兩名蒙面ICE探員從一輛卡車裡出來，其中一人命令古德下車，她稍微倒車、然後轉動方向盤，一探員再次命令「下車」，這時，站在街上的貝卡高喊「開車，寶貝，開車！」

站在車前的探員拔槍射擊擋風玻璃。根據媒體影片分析，當時探員非常靠近駕駛座一側的敞開車窗，又開了兩槍，擊斃古德。

聯邦官員稱，探員行為屬自衛，並稱古德是國內恐怖主義行為。

抗議民眾高舉海報，指出芮妮·妮可·古德係遭謀殺。(路透)