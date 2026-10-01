維州職場衝突 男子槍擊同事釀2死1傷 與警對峙後自盡

大華府地區發生職場槍擊案，37歲男子格蘭特與三名同事爭執後開槍，造成兩死一傷，被警方追捕時自殺。(馬納薩斯市警局)

AI摘要 文章摘要整理： 維州馬納薩斯市United Rentals公司發生職場槍擊，嫌犯開槍殺死2名同事、射傷1人後逃逸，最後在與警方對峙時自盡，動機仍在調查。

維州 發生職場槍擊 案，一名男子與三名同事爭執後開槍，造成兩死一傷後，在州際公路與警方對峙時吞槍自盡，警方目前仍在調查開槍動機。

綜合美聯社，福斯新聞台等媒體報導，事發於維州北部馬納薩斯市(Manassas)一家名為United Rentals的器材設備租賃公司，30 日上午，37歲職員格蘭特(Marvin Grant)疑似在公司內與同事發生爭執，突然拔槍向同事開火，結果兩名同事，48歲的拉蒙特(Richard Lamont) 及33歲的塞拉諾(Christopher Serrano)中彈身亡，另外一名同事受傷，事後送到毗鄰的費爾法克斯市(Fairfax)醫院搶救，目前情況穩定，暫無生命危險。

馬納西斯市位於哥倫比亞特區西南約30哩，屬於華府大都會區一部分，維州警方接獲槍擊報案後大為緊張，大批員警馬上趕到現場。

馬納薩斯警察局長基恩(Douglas Keen)在記者會講述經過，指出格蘭特涉嫌行兇後，駕車逃離現場，警方透過他的手機訊號一路追蹤，發現他身處維州哈里森堡(Harrisonburg)地區。

警方其後確認他正行駛於奧古斯塔郡(Augusta County)的81號州際公路上，當試圖攔截他時，格蘭特繼續駕車逃逸引發一場追捕，最終仍給攔下。格蘭特遭截停後持槍與警方對峙，州警派遣戰術小組及談判專家趕赴現場，但他最終開槍自盡。

基恩強調警方在對峙期間並未開槍或使用任何武力，指出經初步調查後發現，來自北卡州夏洛特(Charlotte)的格蘭特，在作案前曾揚言「會有三個人喪命」，初步研判他與死者間早有積怨，但作案動機仍待深入調查。

基恩又表示認識其中一名死者拉蒙特，說對方生前熱心擔任青少年美式足球教練，「想到他的孩子們失去父親，實在讓人痛心。」

另一死者塞拉諾遺下一名10歲兒子及一名3歲女兒，認識他的人說是一位盡職盡責的丈夫及父親，親友現正在網上籌款以協助他的家人。