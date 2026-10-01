衛報調查：7-11、Circle K超收顧客費用 投訴153起
衛報調查發現，7-Eleven與Circle K在多州頻繁出現結帳高於標價的情況，部分地區不合格率偏高，消費者需提高警覺並保留證據維權。
AI摘要
文章摘要整理：
衛報調查發現，7-Eleven與Circle K在多州頻繁出現結帳高於標價的情況，部分地區不合格率偏高，消費者需提高警覺並保留證據維權。
便利商店7-Eleven及Circle K被指控多收顧客費用。
衛報(Guardian)調查發現，全美多家門市價格嚴重不一致，商品結帳金額經常高於貨架標價、促銷標示或加油站螢幕上的告示。
顧客克魯茲(Marco Cruz)在德州麥卡倫的Circle K購買標價3.99元的牛肉起司棒，結帳時卻被索取4.19元，要求改價遭拒。他透露過去半年間，在其他便利商店至少五次遇到類似狀況。
這名29歲年輕人的遭遇並非個案，俄亥俄、佛羅里達、北卡、科羅拉多、猶他及紐約州的消費者皆曾面臨相同問題。
報告顯示，在2023年至2025年間，Circle K在佛州的價格準確性檢查中，不合格率高達35%；在北卡為62%；而在俄亥俄州哥倫布市(Columbus)，不合格率更是高達82%。
報告顯示，2023至2025年間，Circle K在佛州、北卡與哥倫布市的價格檢查不合格率分別為35%、62%及82%；7-Eleven在科羅拉多與猶他州不合格率達47%和79%，紐約州安大略郡亦達79%。
衛報審查17州共153起涉及這二家連鎖便利超商的消費者投訴。其中約一半涉及食品飲料，另一半則為加油機汽油實際售價高於路邊看板公告價格，
今年初，亞利桑納州一項抽查發現，一家7-Eleven便利商店被抽驗的25種商品中，竟有12種商品結帳價格高於其貨架上的標價，例如一包標價3.99元的口香糖，結帳時卻變成4.99元。
在物價高漲之際，1元差價足以影響一家人的生活預算。
那麼，消費者如何才能避免被超收呢？關鍵在於細心留意。
下次購物時，請仔細確認標價，並留意商品掃描時螢幕顯示的結帳金額。如果發現價格不符，請在付款前告知店員，這樣更容易當場解決問題。
消費者也可以快速拍下標價的照片，這樣更容易讓店員按照片上的價格結帳，尤其是在促銷活動期間。
想避免花冤枉錢，請務必留存發票方便檢舉，因為一旦零售商拒絕處理，就可以依照紀錄向當地的消保機構提出申訴。
報告指出，兩家便利商店在多州門市常出現結帳金額高於貨架標價或促銷標示的情況，部分加油站汽油實際售價也高於看板公告，涉及範圍相當廣泛。 報告顯示，Circle K在佛州、北卡與哥倫布市的不合格率分別為35%、62%與82%；7-Eleven在科羅拉多、猶他與紐約州安大略郡也分別達47%、79%與79%。 購物時應先核對貨架標價，掃描後立即看螢幕金額，發現不符就先在付款前反映；也可拍下標價留證，並保留發票，方便日後向消保機構申訴。
精華 FAQ
報告指出，兩家便利商店在多州門市常出現結帳金額高於貨架標價或促銷標示的情況，部分加油站汽油實際售價也高於看板公告，涉及範圍相當廣泛。
報告顯示，Circle K在佛州、北卡與哥倫布市的不合格率分別為35%、62%與82%；7-Eleven在科羅拉多、猶他與紐約州安大略郡也分別達47%、79%與79%。
購物時應先核對貨架標價，掃描後立即看螢幕金額，發現不符就先在付款前反映；也可拍下標價留證，並保留發票，方便日後向消保機構申訴。
上一則
麥當勞擴大導入AI定價 曾建議大麥克套餐賣18美元
下一則