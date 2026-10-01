衛報調查：7-11、Circle K超收顧客費用 投訴153起

圖為紐約市一家7-Eleven門市。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 衛報調查發現，7-Eleven與Circle K在多州頻繁出現結帳高於標價的情況，部分地區不合格率偏高，消費者需提高警覺並保留證據維權。

便利商店7-Eleven及Circle K被指控多收顧客費用。

衛報(Guardian)調查發現，全美多家門市價格嚴重不一致，商品結帳金額經常高於貨架標價、促銷標示或加油站螢幕上的告示。

顧客克魯茲(Marco Cruz)在德州 麥卡倫的Circle K購買標價3.99元的牛肉起司棒，結帳時卻被索取4.19元，要求改價遭拒。他透露過去半年間，在其他便利商店至少五次遇到類似狀況。 調查發現，全美多家Circle K和7-Eleven便利商店門市價格嚴重不一致，被顧客發現後仍然拒絕退還差價。(美聯社)

這名29歲年輕人的遭遇並非個案，俄亥俄、佛羅里達、北卡 、科羅拉多、猶他及紐約州 的消費者皆曾面臨相同問題。

報告顯示，在2023年至2025年間，Circle K在佛州的價格準確性檢查中，不合格率高達35%；在北卡為62%；而在俄亥俄州哥倫布市(Columbus)，不合格率更是高達82%。

報告顯示，2023至2025年間，Circle K在佛州、北卡與哥倫布市的價格檢查不合格率分別為35%、62%及82%；7-Eleven在科羅拉多與猶他州不合格率達47%和79%，紐約州安大略郡亦達79%。

衛報審查17州共153起涉及這二家連鎖便利超商的消費者投訴。其中約一半涉及食品飲料，另一半則為加油機汽油實際售價高於路邊看板公告價格，

今年初，亞利桑納州一項抽查發現，一家7-Eleven便利商店被抽驗的25種商品中，竟有12種商品結帳價格高於其貨架上的標價，例如一包標價3.99元的口香糖，結帳時卻變成4.99元。

在物價高漲之際，1元差價足以影響一家人的生活預算。

那麼，消費者如何才能避免被超收呢？關鍵在於細心留意。

下次購物時，請仔細確認標價，並留意商品掃描時螢幕顯示的結帳金額。如果發現價格不符，請在付款前告知店員，這樣更容易當場解決問題。

消費者也可以快速拍下標價的照片，這樣更容易讓店員按照片上的價格結帳，尤其是在促銷活動期間。

想避免花冤枉錢，請務必留存發票方便檢舉，因為一旦零售商拒絕處理，就可以依照紀錄向當地的消保機構提出申訴。

調查發現，全美多家Circle K和7-Eleven便利商店門市價格嚴重不一致，被顧客發現後仍然拒絕退還差價。(美聯社)