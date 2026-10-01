避險基金大亨葛里芬 30億捐卡內基美隆大學

避險基金大亨葛里芬(右)宣布捐贈總計30億元給卡內基美隆大學後，與該校一名學生一起散步聊天。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 葛里芬捐出30億元支持卡內基美隆大學在邁阿密建校與主校區發展，創下高等教育領域個人捐贈新高，也將強化南佛州科技與人才布局。

避險基金大亨葛里芬(Ken Griffin)捐贈20億元給卡內基美隆大學(Carnegie Mellon University)建邁阿密分校，另捐贈10億元給該校匹茲堡主校區，創下高等教育領域個人捐贈最高金額。

卡內基美隆大學總部位於賓州匹茲堡，在電腦科學、人工智慧和機器人技術等領域有卓越實力。根據規劃，該校將在邁阿密溫伍德(Wynwood)街區建造佔地35英畝的校區，側重技術與創新。

葛里芬接受採訪表示，從邁阿密分校畢業的學生、以及利用這些人才的科技公司將改變邁阿密整體面貌，影響未來幾十年，甚至延續數百年。

卡內基美隆大學公告稱，葛里芬總計捐款30億元，是高等教育機構迄今最大筆個人捐款。

葛里芬將南佛州打造為全球領先商業與技術中心的目標可望因這一大筆捐款而落實；他已將旗下的投資集團Citadel總部遷至南佛州；發言人稱，葛里芬迄今對南佛州捐贈24億元，個人慈善捐款總額超過57億元。

葛里芬相信，每一座偉大城市都需要一流大學的支撐，卡內基美隆大學將把一所頂尖學府帶到邁阿密，與該地區既有的其他高等學校互補。

除了捐款，葛里芬將加入卡內基美隆大學董事會，該校匹茲堡校區的電腦科學大樓因此將冠上他的名字，成為「肯尼斯·C·葛里芬電腦科學學院」(Kenneth C. Griffin School of Computer Science)。

Citadel 一直有從卡內基美隆大學招才的傳統，有多位曾在該校就讀的量化工程師及其他員工。

卡內基美隆大學已在紐約市、加州山景城(Mountain View)及中東國家卡達設分校，各校區學生僅數百人，邁阿密校區預計最終可容納3500多名大學部學生、碩士及博士生，並有近300名教職員和600多名職員。

邁阿密校區將側重人類健康與生物發現、國家安全與戰略能力、能源與氣候韌性，以及先進製造與產業轉型等領域，從而與當地蓬勃發展的國防科技和醫療保健產業結合。

邁阿密校區預訂2027年動工、2028年招收第一批學生。