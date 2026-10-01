麥當勞擴大導入AI定價 曾建議大麥克套餐賣18美元
麥當勞在美國與部分海外市場擴大導入AI定價，卻因同店不同價、甚至出現過高建議售價，引發加盟店主對總公司施壓與利益分歧的爭議。
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麥當勞在美國與部分海外市場擴大導入AI定價，卻因同店不同價、甚至出現過高建議售價，引發加盟店主對總公司施壓與利益分歧的爭議。
路透報導，速食連鎖業龍頭麥當勞正擴大利用人工智慧(AI)替美國及部分海外市場提供菜單定價建議，不只分析成本與銷售資料，還會估算各地顧客「願意付多少錢」。調查發現，這套系統讓同一商品在不同分店的價差擴大，引發加盟店主不滿。
麥當勞的定價引擎會利用機器學習，分析全美近1.4萬家餐廳每天數以百萬計的交易，為每家分店、每項餐點算出公司所稱的「最佳價格」。加盟店主看到的介面還會顯示當地顧客對價格的敏感度及「支付意願」，並納入附近溫蒂漢堡、漢堡王等競爭對手的公開菜單價格。
這代表即使在鄰近的兩家分店，同一款漢堡也可能不同價格。路透9月查價發現，加州佛瑞斯諾一家麥當勞的大麥克售價5.69元，約2哩外另一家直營店則賣6.89美元，貴了21%。不過路透無法確認這項價差是否直接來自AI建議。
康乃狄克州則出現過更極端的案例。當地一名加盟店主在訴訟中稱，2023年麥當勞定價工具曾建議他將一份大麥克套餐賣到約18元。價格曝光後一度在網路瘋傳並引發批評，但加盟店主後來向法院表示，這項定價並未造成銷售下滑。路透無法獨立確認系統當時的建議內容。
麥當勞表示，加盟店主仍可自行決定最終售價，AI只是提供建議。不過5名店主告訴路透，公司會施壓要求採用相關工具；加盟店主若偏離建議價格，公司也會記錄。前加盟店主金恩(Karen King)說，現在在定價上「其實已經沒有太多選擇。」
麥當勞總公司與加盟店主在價格上的利益並不完全一致。新冠疫情期間及之後通膨飆升時，麥當勞的AI定價系統曾建議不少門市大幅漲價；但最近幾個月，系統轉而建議較保守的價格，部分餐點甚至降價，希望用低價吸引更多顧客。這對總公司有利，因為麥當勞主要按加盟店營收比例抽成，只要整體銷售額提高，總公司收入就跟著增加。
但加盟店主更在意每筆生意的實際利潤，因為他們要負擔薪資、租金及其他營運成本。全國餐飲協會估計，這些成本自2019年以來已增加36%，因此部分加盟店主希望維持較高售價，導致與總公司近來主張的低價策略產生摩擦。
這套系統會結合成本、銷售交易與附近競爭對手的公開菜單價格，並用機器學習估算各地顧客的價格敏感度與支付意願，替每家分店算出建議售價。 因為總公司希望用較低價格帶動整體銷售，但加盟店主更在意單筆利潤與成本壓力。部分店主認為公司會施壓採用建議價，讓他們在定價上幾乎沒有太多選擇。 路透查價發現，加州兩家相近門市的大麥克可相差21%；康乃狄克州更曾傳出AI建議大麥克套餐賣到約18元，雖然麥當勞稱最終售價仍由加盟店主決定。
精華 FAQ
這套系統會結合成本、銷售交易與附近競爭對手的公開菜單價格，並用機器學習估算各地顧客的價格敏感度與支付意願，替每家分店算出建議售價。
因為總公司希望用較低價格帶動整體銷售，但加盟店主更在意單筆利潤與成本壓力。部分店主認為公司會施壓採用建議價，讓他們在定價上幾乎沒有太多選擇。
路透查價發現，加州兩家相近門市的大麥克可相差21%；康乃狄克州更曾傳出AI建議大麥克套餐賣到約18元，雖然麥當勞稱最終售價仍由加盟店主決定。
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