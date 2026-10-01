聯邦貿易委員會正對Anthropic、OpenAI及其他AI實驗室進行全面性調查，以釐清其產品是否對消費者構成危險。圖為聯邦貿易委員會總部。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： FTC首度就失控AI代理啟動執法調查，要求Anthropic、OpenAI等提交資訊並作證；川普政府則傾向以現行法律與自願標準管理AI風險。

聯邦貿易委員會(FTC)正對Anthropic 、OpenAI 及其他人工智慧 (AI)實驗室進行全面性調查，以釐清其產品是否對消費者構成危險。

路透報導，這項調查是美國首次正式針對失控AI代理採取的執法行動。路透7月首次報導一系列事件，引發大眾質疑失控AI未來可能會對人類造成傷害。

官員透露，FTC計劃向包括Anthropic、OpenAI及研究機構METR在內的頂級AI開發商發出正式資訊索取要求，並強制作證。

FTC主席佛格森(Andrew Ferguson)在OpenAI開發的AI代理攻擊開源平台Hugging Face之前，就對這些公司有所擔憂。OpenAI代理探測漏洞的事件，提高了處理該問題的緊迫性。

佛格森表示，如果開發者指示代理進行網路安全測試，而這些測試最終導致駭客攻擊，那麼開發者應該對由此造成的任何損害承擔責任。

他認為美國在尋求透過新的法律來監管AI之前，應該先審視現有法律。

川普總統29日會見AI領域的巨頭，這些公司同意制定自願性標準。

川普試圖優先考慮美國在該科技領域的主導地位，而非監管，但他也表示政府可以利用現有法律對AI公司進行制裁。

路透29日獨家報導，Anthropic在首次公開發行(IPO)表示，AI技術會帶來重大且不可預測的法律風險。

CNBC報導，Anthropic執行長阿莫戴(Dario Amodei)敦促AI公司放慢最先進模型的升級速度，並發布提案旨在減緩發展速度，同時「不犧牲商業優勢或美國在AI領域的領先地位」。

阿莫戴的提案獲得OpenAI執行長奧特曼(Sam Altman)與特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)支持；而Meta執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)和Nvidia(輝達，另譯英偉達)執行長黃仁勳則認為，各公司應自行負責產品安全。

川普29日召集各公司高層簽署自願性協議，指出「每家公司都有責任以安全的方式開發自己的技術，並以此贏得客戶和公眾的信任」。

聯邦貿易委員會正對Anthropic、OpenAI及其他AI實驗室進行全面性調查，以釐清其產品是否對消費者構成危險。圖為聯邦貿易委員會主席佛格森。(美聯社)

聯邦貿易委員會正對Anthropic、OpenAI及其他AI實驗室進行全面性調查，以釐清其產品是否對消費者構成危險。圖為聯邦貿易委員會主席佛格森。(美聯社)

聯邦貿易委員會正對Anthropic、OpenAI及其他AI實驗室進行全面性調查，以釐清其產品是否對消費者構成危險。圖為聯邦貿易委員會總部。(路透)