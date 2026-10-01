白宮午宴座位玄機 誰能夠對川普耳語？一目瞭然
川普邀科技領袖午宴談AI，座位安排清楚反映各方影響力與監管立場差異，最後雖簽自願協議，實質約束力仍有限。
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川普邀科技領袖午宴談AI，座位安排清楚反映各方影響力與監管立場差異，最後雖簽自願協議，實質約束力仍有限。
同樣受邀赴白宮用餐，與美國總統川普的距離卻大不相同。座次透露玄機。
川普周二(29日)邀請科技業大咖一邊吃午餐、一邊談AI。這張長桌能坐34人，川普坐正中央，身邊分別是馬斯克(Elon Musk)與黃仁勳。主張放慢AI發展的Anthropic執行長阿莫戴(Dario Amodei)，則被安排在靠近長桌末端的位子。
從公布的座位表看來，科技業者的影響力有了具體畫面：誰能最貼近川普說話，誰的安全警告得從桌子另一端遠遠傳過來。
黃仁勳貼近川普，馬斯克回核心圈
黃仁勳坐在川普身旁，有跡可循。
這位輝達(NVIDIA)執行長是白宮常客，從放寬對中國的AI晶片出口管制，到避免新增產業監管，川普都曾聽取他的主張。
黃仁勳認為，現行法律已足以保護民眾，新增規範反而可能讓中國超車。他於會後強調，人工智慧創新與安全之間不存在衝突。
馬斯克緊靠川普的另一側，則釋出另一種訊號。
兩人先前因政策分歧公開翻臉，如今馬斯克的座位顯示，他已重回核心圈。川普上周接待中國國家主席習近平的國宴，他也被安排坐在兩位元首附近。
往外擴一圈，亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)與微軟執行長納德拉(Satya Nadella)兩人坐川普對面。Meta執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)與Google執行長皮猜(Sundar Pichai)，則各與川普隔一個位子。
這些大型科技公司投入數百億美元開發AI模型、興建資料中心。這批科技領袖及其公司，也曾向川普就職典禮與白宮東翼宴會廳等計畫捐款數百萬美元。
才剛共進晚餐的阿莫戴這次坐得遠
最耐人尋味的是阿莫戴的座位。他兩旁都是企業主管，沒有政府官員。
兩天前，他才與川普共進過一頓晚餐，但兩人對AI的看法，卻像這次的座位一樣有距離。
阿莫戴警告，AI可能帶來危及人類存續的風險，主張全球放慢開發腳步，並由政府制定安全規範。
曾把Anthropic領導層稱為末日論者的川普前AI顧問薩克斯(David Sacks)，也在這場午餐會上。他雖已離開政府，仍能以創投人士身分向川普進言，座位離阿莫戴很遠。
坐得近，不代表監管立場一致
不過，座次安排並不能完整劃分出監管與反監管陣營。
坐在川普身旁的馬斯克，近期同意政府應更積極監督AI，並放慢發展速度。
沒有出席周二午餐會的OpenAI執行長奧特曼(Sam Altman)，也支持這個方向。
黃仁勳仍是反對新增監管的最鮮明人物之一。
儘管立場分歧，業者最後仍簽下一份僅一頁長的自願協議，承諾建立內部風險政策，接受外部稽核與第三方評估。
但文件缺乏細節，也不清楚由誰執行。企業內部人士認為，這些是最基本的承諾。
川普在午餐會後對記者強調企業自律，指業者會互相監督。被問到協議是否具有約束力，他答：「我認為它具道德約束力。」
座位安排顯示誰最能接近川普、誰更有發言影響力，也反映科技領袖在AI政策上的親疏遠近。黃仁勳與馬斯克坐在川普旁邊，阿莫戴則被安排在桌尾。 黃仁勳貼近川普，顯示他在AI晶片與監管議題上具影響力；馬斯克回到核心圈，則代表他雖曾與川普翻臉，如今仍受重視，座位安排也象徵其政治關係修復。 業者簽下一份僅1頁長的自願協議，承諾建立內部風險政策、接受外部稽核與第三方評估，但文件缺乏細節，也未明確交代執行者，因此約束力相當有限。
精華 FAQ
座位安排顯示誰最能接近川普、誰更有發言影響力，也反映科技領袖在AI政策上的親疏遠近。黃仁勳與馬斯克坐在川普旁邊，阿莫戴則被安排在桌尾。
黃仁勳貼近川普，顯示他在AI晶片與監管議題上具影響力；馬斯克回到核心圈，則代表他雖曾與川普翻臉，如今仍受重視，座位安排也象徵其政治關係修復。
業者簽下一份僅1頁長的自願協議，承諾建立內部風險政策、接受外部稽核與第三方評估，但文件缺乏細節，也未明確交代執行者，因此約束力相當有限。
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