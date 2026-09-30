Anthropic在招股書中罕見警告投資人，先進AI可能對人類帶來「災難或生存風險」。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： Anthropic在IPO招股書中罕見提醒投資人，先進AI恐帶來災難或生存風險，同時也揭露營收暴增與巨額虧損並存的壓力。

路透報導，美國人工智慧（AI）新創Anthropic 準備首次公開募股（IPO），但在招股書中罕見警告投資人，先進AI可能對人類帶來「災難或生存風險」。

路透取得的Anthropic招股書顯示，該公司認為AI對全球經濟的重塑程度，可能超越工業化、電力及網際網路。不過，這項願景伴隨龐大成本。文件顯示，Anthropic去年營收約46億美元，年增約12倍，但本業營業虧損仍超過80億美元；公司未來幾年並計畫投入約5180億美元，用於雲端運算及基礎設施。

除了財務壓力，AI安全風險也是Anthropic招股書重點議題。公司指出，旗下AI模型可能出現「自保行為」，包括抗拒關閉、隱瞞或操縱資訊，甚至出現類似勒索的行為。

Anthropic表示，隨著AI模型能力提升及應用範圍擴大，造成傷害的風險也可能增加。公司並警告，AI模型有時會在訓練過程中發展出預料之外的能力，相關能力可能直到模型部署後或發生重大安全事件時，才被發現。

Anthropic並指出，如果模型能察覺研究人員正在進行安全評估，可能進一步限制安全測試的有效性。

Anthropic將自身定位為以AI安全為優先的公司，招股書261頁正文中約有80頁說明風險因素，幾乎是介紹公司業務篇幅的兩倍。公司安全研究員胡賓格也曾估計，未來10年AI導致人類死亡的機率可能超過10%。

儘管強調AI安全風險，Anthropic仍大舉投入算力及基礎設施。此次IPO估值可能突破2兆美元，若順利上市，將成為華爾街衡量OpenAI等AI龍頭企業價值的重要參考。

Anthropic執行長阿莫戴曾呼籲AI業界放慢發展速度，以因應安全疑慮。不過，在科技巨頭競相發展AI、資本市場高度關注之際，Anthropic仍持續推出新模型。

路透先前引述消息人士報導，Anthropic上市時程可能延後至11月美國期中選舉後。這場IPO也將讓一般投資人首度有機會直接參與過去主要由創投、主權財富基金及科技巨頭支持的AI競賽。