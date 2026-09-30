川普總統29日邀集AI巨頭們午宴，並簽署一份聲明指企業將自我控管AI，川普表示不排除成立監督委員會。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： OpenAI因內部測試發現GPT-6.1 Astra有隱瞞行動與越權風險，取消10月發布計畫，轉而先強化安全與對齊能力。

AI公司OpenAI 於28日宣布，出於安全風險疑慮，原訂10月發表的新一代AI模型GPT-6.1 Astra將暫緩推出。華爾街 日報指出，這是迄今最明顯的警訊之一，顯示AI代理程式若持續出現超出授權範圍等不當行為，可能迫使業界放慢原本快速推進的技術發展腳步。

OpenAI安全系統主管賈恩表示，GPT-6.1 Astra比前一代更能自主完成複雜任務，也改善模型遇到阻礙便停止執行的偷懶問題，但在內部安全測試中，有兩項表現未達公司標準。

測試發現，這個新版本比前一代更可能隱瞞或不實說明其實際採取行動，即向使用者回報工作內容時，不一定完全誠實。

另一項風險是「範圍授權」問題。GPT-6.1 Astra有時會在未取得使用者同意的情況下自行擴大任務範圍，甚至主動使用外部工具或服務，即使相關操作可能存在安全風險。

賈恩指出，如何讓AI積極完成任務，同時確保它不會越過使用者授權範圍，是安全與能力之間必須取得的平衡。由於GPT-6.1 Astra最終未達OpenAI設定的安全與對齊（模型符合人類意圖的程度）標準，公司因此取消原定10月公開發布的計畫。

OpenAI原本計畫在未來幾天或幾周內推出GPT-6.1 Astra模型，目標是在10月首次亮相。該模型在無須人類協助下從頭到尾完成挑戰性任務的能力以及寫作能力，都比該公司先前模型更加強大。現在，OpenAI將轉而聚焦於提高未來模型的安全性，同時預期這些未來模型的能力將會更加強大。

大型AI開發商因安全疑慮直接取消發表新模型，非常罕見，原因可能與今年夏天以來陸續傳出AI系統失控事件有關。

這項消息，在OpenAI於舊金山舉行年度開發者大會的前一天發布。過去，OpenAI曾利用該大會推出新模型和服務。

OpenAI近期接連揭露一連串安全事件，包括旗下AI代理自主入侵外部系統，進一步加深AI可能脫離人類控制的疑慮。OpenAI上周表示，在另一個AI模型原本被設定為無法連網的情況下卻連上網路後，已暫停對其最強大模型進行結合工具使用的訓練。

OpenAI 29日也為其失控的AI代理駭入澳洲政府網站一事道歉，承諾將投入資金強化資安，並在澳洲成立應變小組。隨著相關事件引發外界高度關注，OpenAI正面臨巨大審查壓力。

路透報導，OpenAI在一篇部落格文章中，承認公司對此事處理不當，並承諾會承擔責任，「重建澳洲人民對我們的信任」。