3華裔獲麥克阿瑟天才獎 每人獎金80萬

麥克阿瑟基金會29日公布今年「天才獎」得獎名單，華裔得獎者包括香檳伊大的管開宇(左)。(取自伊大網站)

AI摘要 文章摘要整理： 麥克阿瑟基金會公布2026年天才獎名單，20名得主各獲80萬美元，其中包括3名華裔學者，研究成果橫跨農業、奈米醫學與有機化學。

麥克阿瑟基金會(John D. and Catherine T. MacArthur Foundation)29日公布2026年「天才獎」(Genius Grant)得獎名單，來自藝術、人文、科學領域的20名得主每人獲得不附帶任何條件的80萬獎金。華裔 得獎者包括香檳伊利諾大學(University of Illinois at Urbana-Champaign)環境科學學者管開宇(Kaiyu Guan)、聖地牙哥 加大(University of California at San Diego)化學暨生物工程師張良方(Liangfang Zhang)、史丹福大學 (Stanford University)有機化學學者林松(Song Lin)。

根據基金會網站資料，「天才獎」旨在表揚「非凡創造力」，80萬元獎金將分五年完成發放。紐約時報報導，由於研究人員並不需要主動報名提出申請，也不會收到任何入圍通知，因此接到獲獎消息堪稱驚喜。基金會遴選過程高度保密，包括使用計謀讓得獎者接聽電話。

麥克阿瑟基金會並不要求得獎者利用獎金完成任何具體成果，也不會在發放獎金的期限裡評估得主表現。

管開宇結合衛星數據與機器學習，尋找能夠提升糧食生產且同時降低環境衝擊的辦法。基金會指出，管開宇的多項成就，包括創立數位平台模擬農作物可能如何應對未來的天氣模式，並且探究水資源可用性與土地管理方式。

張良方是仿生奈米醫學(biomimetic nanomedicine)領域的先驅，研究如何創造「隱形」的藥物傳輸系統。他成功研發創新方法，用天然細胞膜包覆合成奈米粒子，藉此傳輸藥物並中和毒素，不會遭到免疫系統排斥。 麥克阿瑟基金會29日公布今年「天才獎」得獎名單，華裔得獎者包括聖地牙哥加大的張良方。(取自聖地牙哥加大網站)

麥克阿瑟基金會29日公布今年「天才獎」得獎名單，華裔得獎者包括史丹福大學的林松。(取自史丹福網站)

在史丹福任教的林松研究成果包括推進有機電合成發展，利用乾淨電力而不是有毒化學試劑打造新藥需要的客製化分子以及聚合物等材料。基金會指出，林松是這個領域的先驅，展示簡單的電流如何取代昂貴、有毒的重金屬，甚至只需要幾顆AA電池，可以合成做為醫療使用的複雜分子。

先天失聰的韓裔聲音藝術家克莉斯汀‧孫‧金(Christine Sun Kim)也是得獎者，探索聲音、口語語言與溝通在政治、文化及多感官層面的意涵。她提到獎金時說，「有了這筆收入，我相信自己就不用再那麼常接各種工作機會，或一直為了如何支付帳單而傷腦筋。這樣一來，我就能多花一點時間當媽媽，生活也能有更多彈性。」