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物價仍高、薪資停滯 消費者信心12年來最低 比疫情時糟

編譯周芳苑／綜合報導
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圖為紐約法拉盛華人正準備買月餅。9月「消費者信心指數」創下2014年4月開辦這項...
圖為紐約法拉盛華人正準備買月餅。9月「消費者信心指數」創下2014年4月開辦這項研究以來新低，比新冠疫情時更糟糕。(本報資料照片／記者高雲兒攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

美國9月消費者信心指數跌至12年新低，民眾因物價居高、薪資停滯與油價上漲而對經濟前景明顯轉悲觀。

物價居高不下、薪資停滯、伊朗戰爭未停，全美民眾對經濟失去信心。美國經濟評議會(Conference Board) 29日表示，9月「消費者信心指數」(Consumer Confidence Index, CCI)下跌6.7降至81.9，創下12年來、即2014年4月開辦這項研究以來新低，比新冠疫情時更糟糕。

8月信心指數是88.6， 9月跌幅加大。

受訪者對目前經濟狀況的看法下降7.9，降至109.3，對短期前景的信心也下降5.9、達63.6。

經濟評議會的調查，從9月1日至23日所收集到的書面回覆多持悲觀態度，受訪者頻頻提到汽油、商品和服務價格高昂。

經濟評議會首席經濟學家彼得森(Dana Peterson)表示，消費者信心指數繼前兩個月走軟後，9月明顯惡化；消費者對當前商業環境的看法，更是2024年9月以來首次由正轉負。

川普一直將高物價歸咎於前總統拜登；然而川普去年就職以來，通膨率持續攀升。

政府本月稍早報告稱，受到中東戰事持續影響，前一個月消費者通膨加速、汽油價格飆漲；勞工部25日表示，8月消費者物價指數比前一年漲3.4%、與7月相同，但較前一個月增加0.4%，跨月漲幅是前一個月的四倍。

為抑制居高不下的通膨，聯準會兩周前升息，創2023年以來首例，並暗示今年稍晚可能再次升息。

長期而言，升息恐導致房貸、車貸和信用卡等借貸成本上升。

普通汽油目前平均每加侖4.46元；家電、汽車維修和無線電話服務8月價格也大漲。

被聯準會列為首選通膨指標的「個人消費支出物價指數」(personal consumption expenditures price index， PCE)6月跨年增加3.7%，低於5月的4.1%、但高於2月28日伊朗戰爭爆發前的2.8%。川普2025年1月就職時該指數僅2.5%。

消費者對當前勞動市場的看法也惡化，但仍維持正面；受訪者普遍預期家庭收入將增加，增幅不如前幾個月。

美國勞動市場8月反彈，新增16.2萬個就業機會，終結夏季低迷招募態勢。失業率維持4.1%低位，部分原因是前幾個月有不少人放棄求職。9月平均時薪較去年同期增加 3.1%，創 2021年5月以來最低年增幅。

精華 FAQ

  • 9月消費者信心指數降至81.9，較8月的88.6明顯下滑，反映物價高漲、薪資停滯與對經濟前景的悲觀情緒加深，創下2014年以來最低紀錄。

  • 受訪者多半提到汽油、商品與服務價格過高，並憂心中東戰事延續帶動能源價格上升，導致日常支出增加，進一步壓低對現況與未來的看法。

  • 聯準會為抑制通膨再次升息，可能推升房貸、車貸與信用卡利率；同時8月CPI年增3.4%，汽油與多項服務價格上漲，使家庭生活與借貸成本同步增加。

疫情 勞工部

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