甲骨文創辦人砸千萬買佛州8豪宅 提供部屬居住

甲骨文公司創辦人艾利森2023年在佛羅里達州柏頓海灘高檔門禁社區低調購買八棟房子，提供給孩子家教與其他部屬居住。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 華爾街日報披露，甲骨文創辦人艾利森2023年在佛州棕櫚草地莊園買下8棟房子，供工作人員與家教居住，交易低調且引發社區爭議。

華爾街日報28日獨家報導，軟體服務供應商甲骨文 公司(Oracle)創辦人艾利森(Larry Ellison)，2023年在佛羅里達州柏頓海灘(Boynton Beach)高檔門禁社區「棕櫚草地莊園」(Palm Meadows Estates)低調購買八棟房子，提供給孩子家教與其他部屬居住。艾利森八棟房子是向不同賣家購買，大多數房屋並沒有公開掛牌上市，房屋買賣在2023年裡的短短幾周迅速完成交易，總共耗資將近1000萬元，引起社區居民熱議。

報導指出，由於所有房屋都登記在地址位於加州的一間有限責任公司(LLC)名下，社區居民推測買家肯定是科技富豪，有人猜是查克柏格(Mark Zuckerberg)，也有人猜是馬斯克(Elon Musk)，但根據產權紀錄分析與消息人士透露，買家其實是艾利森。

就在低調買下八棟房子的前一年，艾利森剛以1億7300萬元價格，在距離「棕櫚草地莊園」大約車程30分鐘的馬納拉潘(Manalapan)買下海景豪宅 莊園。

消息人士說，艾利森在「棕櫚草地莊園」購買房子是給工作人員居住，包括為他與第六任華裔妻子朱喬琳(Jolin Ellison)育有五名兒女的家教提供住所。

報導指出，艾利森夫妻對於年齡未買18歲的5個孩子隱私高度保密，馬納拉潘豪宅有數棟建築讓孩子在家自學，家裡聘有各式各樣家教，教導孩子多種語言。

「棕櫚草地莊園」位於西棕櫚灘(West Palm Beach)與波卡瑞通(Boca Raton)之間，社區有24小時保全，四周環湖。豪宅仲介公司LuxeIQ房地產經紀人綺米·克魯茲(Kimmie Cruz)便是住戶之一。

她說，2023年3月間接到另一名房地產仲介同業來電，臨時要求看她手上所有「棕櫚草地莊園」的待售房屋，因為一名買家打算購買大約10間房子。

克魯茲說，當天帶領一小群人看房。對買家身分仍毫無所知的克魯茲，幾天後獲得告知買家想親自前來考察，在保鑣簇擁下前來參觀房屋的人正是艾利森。

報導指出，「棕櫚草地莊園」某些住戶對於個人或公司在社區內擁有如此多棟房屋表示反對。克魯茲說，後來社區住戶協會(HOA)便頒布新規，防止類似狀況再次發生。