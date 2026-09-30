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被ICE擊傷委籍無證外送員 再遭檢方控攻擊

編譯周芳苑／綜合報導
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案發後當地民眾抗議ICE槍擊移民。(美聯社)
案發後當地民眾抗議ICE槍擊移民。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

委內瑞拉籍外送員佩雷斯在德州奧斯汀遭ICE攔查後中槍受傷，檢方隨即以攻擊等罪名起訴；但辯方質疑執法過程，並試圖阻止其遣返。

28歲的委內瑞拉籍送貨司機佩雷斯(Wilber Rafael Garces Perez)20日在德州奧斯汀駕車外送時，遭移民與海關執法局(ICE)探員擦撞並開槍、重傷送醫，子彈未取出卻仍被拘留。聯邦檢察官29日指稱，該司機試圖駕車逃離時用後視鏡撞擊執法人員，因而對他提起攻擊指控。

如果罪名成立，非法入境的佩雷斯將面臨最高20年監禁。

根據刑事訴狀，佩雷斯被控襲擊、拒捕和妨礙聯邦執法人員的罪名。仍有一顆子彈留在背部的佩雷斯，29日在奧斯汀聯邦法院首次出庭。

佩雷斯的律師已提起訴訟，試圖阻止他被遣返回委內瑞拉。

佩雷斯2024年透過前總統拜登發起的CBP One計畫進入美國，被允許與美國當局預約申請庇護；川普上任第一天便終止該計畫。

佩雷斯的律師戈爾德芬奇(Kate Lincoln-Goldfinch)稱，佩雷斯尋求庇護、並持有有效工作許可；由於通知信函被寄到佩雷斯之前的地址，導致他錯過移民法庭聽證會，法官簽發驅逐令。

聯邦檢察官指控佩雷斯用駕駛側後視鏡擊中一名探員，並在短暫的車輛追逐後試圖駕車撞擊同一探員。

根據國安部一官員簽署的宣誓聲明，執法人員當天中午時分在一購物中心附近攔下佩雷斯，透過資料庫查詢發現佩雷斯已被下達最終驅逐令。

佩雷斯當時正在送外賣，他透過車窗縫隙出示駕照，但拒絕依執法人員要求下車，要求執法人員等到他妻子來取車後再逮捕他；法庭文件將當時雙方對話描述為「友好且不具攻擊性」。

大約一分鐘後，佩雷斯突然關窗、駕車離開。佩雷斯試圖駕車逃離時，駕駛側的後視鏡擊中一探員的身體。

佩雷斯說，短暫追逐後，一輛執法部門的SUV撞上他的車，導致車輛旋轉，隨後一探員開槍、擊中他的背部。但聯邦檢察官西蒙斯(Justin R. Simmons)稱，是佩雷斯試圖開車撞擊探員，導致探員開槍。

根據宣誓聲明，開槍射擊佩雷斯的探員當時沒有佩戴隨身攝影機。另一名參與追捕的探員雖然佩戴了攝影機，但直到佩雷斯遭到槍擊後才趕上追捕現場。

精華 FAQ

  • 他在送外賣途中遭ICE探員攔查，之後發生車輛追逐並中槍，子彈仍留在背部卻被拘留。聯邦檢方隨後指控他襲擊、拒捕與妨礙執法人員。

  • 檢方主張，他在試圖駕車逃離時，用駕駛側後視鏡撞到探員，並在短暫追逐後試圖開車撞擊同一名探員，因此提出攻擊相關指控。

  • 他原以CBP One計畫入境並申請庇護，但因通知寄到舊地址而錯過聽證會，遭簽發最終驅逐令；律師則稱他持有效工卡，正提訴阻止遣返。

ICE 移民 庇護

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