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華郵：12城遊民經費5年增75% 問題仍無解

記者顏伶如／綜合報導
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根據12個城市的支出統計分析，過去5年遊民經費合計增加75%以上，卻還是沒能解決...
根據12個城市的支出統計分析，過去5年遊民經費合計增加75%以上，卻還是沒能解決問題。圖為俄勒岡州波特蘭市的一處人行道，布滿遊民的帳蓬。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

華郵分析12城資料指出，遊民支出近5年大增卻難見成效，紐約、鳳凰城與舊金山等地的人數仍持續攀升，引發外界對市府花費效率與政策方向的爭論。

華盛頓郵報29日報導，根據12個城市的支出統計分析，過去5年遊民經費合計增加75%以上，卻還是沒能解決問題。聯邦住屋及都市發展部(HUD)數據顯示，全國無家可歸人口目前約74萬5000人，在2020年時則有58萬人。

以鳳凰城為例，遊民問題經費從2020年到2025年之間增加約5倍，目標是盡量避免民眾流落街頭，但無家可歸人數卻持續上升，從2021年的6900人，增加到2025年的7330人。

最高法院裁定地方官員有權禁止遊民在街頭紮營露宿之後，許多城市開始清理遊民擅自搭建的帳篷營區。

鳳凰城成立名為「安全戶外空間」(Safe Outdoor Space)的營地，每年耗資約650萬元，為大約300人提供食物、淋浴、安保及有空調的娛樂中心，某些入駐民眾來自外地。鳳凰城市議會今春通過決議擴大補助，「安全戶外空間」容納人數增加到900人。

華郵分析的數據包括芝加哥、紐約、鳳凰城、丹佛、洛杉磯、費城、西雅圖、舊金山、達拉斯、波特蘭、聖地牙哥、聖荷西。

報導指出，支出增加卻無法解決遊民問題，引發市政府花錢效率的辯論。

包括川普政府官員在內的某些保守派人士主張，提供給遊民收容所的補貼經費，應該改用來讓遊民接受精神科治療、藥物濫用治療或為遊民問題找到根治辦法。

遊民權益倡議人士則說，為收容所提供經費能夠保護遊民免於遭受酷熱、嚴寒天候與環境骯髒之苦，有助於挽救性命。倡議人士表示，職業培訓、社會服務計畫都需要加強，才能讓民眾有家可住，不至於淪落街頭。

紐約有全國最多的遊民人口，遊民服務預算在所有城市當中位居第一，市政府2016會計年度為遊民服務部門撥款14億元，到了2025達到近40億元的歷年新高。然而，根據統計，這段期間紐約市的遊民人數從7萬3500人增加到12萬5000人。

過去10年間，舊金山在遊民服務、住房補助方面的支出翻了一倍以上，可是遊民人數卻從7000人增加到8600人。

精華 FAQ

  • 報導分析芝加哥、紐約、鳳凰城、丹佛、洛杉磯等12個城市資料，顯示這些城市過去5年遊民相關支出合計增加逾75%，但整體無家可歸問題仍未獲得明顯改善。

  • 鳳凰城2020至2025年間遊民經費約增加5倍，並設立每年耗資約650萬元的「安全戶外空間」，提供食物、淋浴與安保，但無家可歸人數仍從2021年的6900人升至2025年的7330人。

  • 保守派認為補貼收容所效果有限，應改投向精神醫療、戒癮治療或根治方案；倡議人士則主張收容所可保護遊民免於極端天候與髒亂環境，仍是救命且必要的支出。

遊民 華郵 華盛頓郵報

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