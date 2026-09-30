行騙國人詐騙園區 FBI擴大打擊

聯邦調查局局長巴特爾表示，該局已對鎖定美國人行騙的詐騙集團大型園區展開擴大打擊。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： FBI展開「斷電行動」全球掃蕩詐騙園區，已查扣約170億元，並在東南亞、中東與非洲等地打擊鎖定美國人的跨國詐團。

福斯新聞網29日報導，聯邦調查局(FBI )局長巴特爾(Kash Patel)受訪時說，FBI已對鎖定美國人行騙的詐騙 集團大型園區展開擴大打擊，範圍遍布東南亞、中東以及撒哈拉沙漠以南的非洲地區。他說，名稱為「斷電行動」(Operation Blackout)的這項全球查緝，已經查扣大約170億元資金。

「斷電行動」旨在識別、阻擋並瓦解鎖定美國人為行騙目標的外國詐騙集團 園區。行動獲得海外突擊與資產查扣配合，目標在於切斷詐騙網絡通訊，救出遭到人口販運的勞工，並且把受騙資金還給受害者。

巴特爾說，由FBI主導的這項全球行動，瞄準在東南亞與中東地區經營大型詐騙園區的犯罪集團，遭到人口販運的工人在這些地方被迫對數千哩之外的受害者騙取錢財。

他說：「不幸的是，絕大多數遭鎖定的目標是美國老年人。」

他舉例說，詐騙集團透過社群媒體、電話、簡訊或加密通訊軟體Telegram跟受害者聯繫，建立友誼或戀愛關係之後，引導受害者進入偽造的加密貨幣投資平台，受害者最初以為投資獲得豐厚回報，後來卻發現無法提領資金。

FBI表示，今年8月在柬埔寨奧斯馬(O'Smach)度假村掃蕩詐騙集團的行動中，執法人員三天之內搜查28棟建築物，查扣113個硬碟、15台電腦與35箱物證。

另外，FBI在美國國內推出旨在避免加密貨幣投資詐騙的「升級行動」(Operation Level Up)，執法機關主動通知1萬406名受害者，總共防止6億6000萬元遭到詐騙，同時查扣或凍結1億2200萬資金。FBI表示，接到執法人員聯繫的潛在受害者當中，約77%並不知道自已遭到詐騙。

今年9月，包括FBI檀香山辦公室幹員在內的司法部「打擊詐騙中心專案小組」(Scam Center Strike Force)，協助馬達加斯加當局破解由中國犯罪集團操作的13個詐騙中心，查扣3200多台電子設備。

巴特爾指出，犯罪組織的運作出現地理轉移(geographic shift)，「這就是為什麼會看到詐騙園區紛紛轉往非洲中部與撒哈拉沙漠以南的非洲地區，而我們已經在這些地方提前部署，準備把他們一網打盡」。