失敗13次 SpaceX星艦終於成功進地球軌道 送出26顆星鏈衛星

SpaceX星艦28日發射，首度成功進入地球軌道。(路透)

SpaceX 公司的巨型火箭「星艦」(Starship)歷經多次試飛，28日首度成功進入地球軌道，並送入目前最先進的星鏈(Starlink)衛星；基於安全考量，這一次的飛行提前結束。

「星艦」火箭從德州 發射升空三小時後重返太平洋上空，落在夏威夷 北方；SpaceX原計畫進行10小時飛行、繞地球六圈，以證明已做好參與太空總署(NASA) 「阿提米絲登月計畫」(Artemis)的準備。

星艦濺落後傾覆並燃起熊熊大火，戲劇性的結束任務。

「星艦」一度因一台引擎過早關閉而幾乎無法進入軌道，所幸其他部件運作良好，再加上故障引擎已不再需要，飛行控制人員緊張了幾分鐘後決定按計畫繼續飛行，最後，任務控制中心宣布「星艦已進入軌道。」現場一片歡呼。這是SpaceX歷經13次試飛後，首度真正將星艦送入地球軌道。

太空總署署長艾薩克曼(Jared Isaacman)出面祝賀，稱讚SpaceX每一步都安全、負責並且鼓舞人心。

SpaceX創辦人馬斯克(Elon Musk)引以為傲的「星艦」火箭搭載26顆最新星鏈衛星，加入已有1萬1000顆舊型號衛星的行列，為用戶提供網路服務，這些衛星從火箭裡一一彈出；隨後不久，SpaceX決定提前結束飛行。

「星艦」三年來由德州南端進行14次發射；先前幾次試飛最遠飛越印度洋，但經常墜毀起火；這次，SpaceX設定目標從170哩高度繞行地球，進入正確軌道。

根據28日首度進入地球軌道所發現的結果，下一次星艦可能返回發射台，巨大的機械手臂將抓取懸停的飛船，如果成功，SpaceX今年底或明年初將再次發射相同的飛船。

SpaceX正全力推進「星艦」的軌道飛行認證，這是邁向月球和火星之旅的關鍵一步。

馬斯克最初開發「星艦」是為了落實火星任務，計畫發射數十艘「星艦」搭載第一批火星移民，如今轉而專注月球探測，利用「星艦」將衛星批量送入軌道，幾年內逐步淘汰該公司較脆弱的獵鷹9號(Falcon 9)火箭。第二個星艦發射場位於佛州甘迺迪太空中心(Kennedy Space Center)，即將完工，第三發射場計畫落腳路易斯安納州。

SpaceX星艦28日發射，首度成功進入地球軌道。(路透)