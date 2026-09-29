我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路

美對中軍售有前例 六四後立法禁止 川普仍有1招能賣北京

Nvidia推安全工具「OpenShell」 宣稱可阻止AI代理失控

編譯陳苓／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Nvidia28日推出新的安全工具，宣稱可阻止AI代理失控。(路透)
Nvidia28日推出新的安全工具，宣稱可阻止AI代理失控。(路透)

Nvidia輝達（另稱英偉達）28日推出新的安全工具，宣稱可阻止AI代理失控，要是早早安裝，能避免先前Hugging Face遭駭事件。

輝達發布的工具之一，名為「OpenShell」，以輝達中央處理器(CPU)的硬體功能來控制AI代理。輝達也與安謀(Arm)、英特爾等合作，確保安全系統能在安謀與英特爾的CPU上運作。

輝達企業運算副總波塔諾(Justin Boitano)表示，這些工具能阻止Hugging Face的攻擊事件。他說：「就我們所知，要是前沿實驗室在早期模型評估時，就使用新安全平台，可阻止入侵。我們公開推動(新工具)，希望大家與我們攜手合作。」

輝達的另一系統名為「Sentry」，使用另一輝達晶片搭配OpenShell。如果AI代理試圖逃離CPU的限制，能以此阻斷失控的AI代理。輝達工具使用數學公式，來偵測試圖繞道的AI代理，例如AI代理可能會生成「子代理」(sub-agent)，來規避系統對主要AI代理的阻礙。

OpenAI與Anthropic的AI代理，傳出多度駭入企業與政府系統，兩家公司正進行調查。

此外，路透報導，輝達庫藏股計畫將追加1500億美元，超越蘋果(Apple)2024年庫藏股計畫追加的1100億元，創下史上最高庫藏股追加規模。

路透報導，總部設於加州聖克拉拉(Santa Clara)的輝達盤前股價一度上漲1.8%。

輝達已成為全球AI熱潮的最大受益者之一，市場對其高價晶片及相關技術的需求，推動營收快速成長。

在這次追加授權額度後，庫藏股剩餘授權額度達2350億元，輝達預計在2028年度執行完畢。

執行長黃仁勳表示：「我們的現金生成能力使我們有能力投資於推動這項轉型的新技術，並將資本回饋給股東。」

輝達上個月預測2028年度營收將成長約70%，讓質疑經歷多年爆發性成長後，AI支出熱潮還能持續多久的投資人鬆了一口氣。

輝達也持續投資AI新創公司及雲端服務提供業者，引發部分投資人關注，質疑這類資金是否間接支撐對其自家晶片的需求。

精華 FAQ

  • OpenShell主打在CPU層級控制AI代理，避免其脫離授權範圍或繞過限制。輝達宣稱，若前沿模型在早期評估就採用這套平台，可能有助於阻止入侵事件。

  • Sentry會搭配另一顆輝達晶片與OpenShell運作，當AI代理試圖逃離CPU限制時就能及時阻斷。系統還會用數學公式偵測子代理等繞道手法，降低規避風險。

  • 輝達宣布追加1500億美元庫藏股，規模超越蘋果2024年的1100億元，創史上最高追加紀錄。追加後剩餘授權額度達2350億元，預計在2028年度執行完畢。

NVIDIA 輝達 英特爾

上一則

AI代理又闖禍 Muse擅自賣東西 洩地址約買家上門取貨

下一則

失敗13次 SpaceX星艦終於成功進地球軌道 送出26顆星鏈衛星

延伸閱讀

Nvidia發布新安全軟體 可阻止AI代理失控

Nvidia發布新安全軟體 可阻止AI代理失控
AI驚爆失控 台灣也成攻擊目標 影響政府IT供應商

AI驚爆失控 台灣也成攻擊目標 影響政府IT供應商
接近10年來最低水準…Nvidia這指標超低 是晶片股一大警訊？

接近10年來最低水準…Nvidia這指標超低 是晶片股一大警訊？
黃仁勳：Nvidia明年晶片銷量翻倍 每個國家都想投資AI

黃仁勳：Nvidia明年晶片銷量翻倍 每個國家都想投資AI

熱門新聞

麻省理工學院。(美聯社)

蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？

2026-09-27 15:54
網友來到波士頓後經常感到天空灰濛濛，9月氣溫已明顯轉涼。氣候示意圖，非新聞事件圖。(路透)

華人從加州搬到波士頓「天都黑了」 9月清晨僅8度、最不習慣這一點

2026-09-26 19:55
死者麥肯錫任職於紐約時報遊戲部門，遭中國籍的岳父母聯手槍擊死亡。（取自Jon McKinsey臉書）

紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管

2026-09-28 22:08
（取自Facebook@Jon McKinsey）

紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母

2026-09-28 13:39
尹集憲(左)、尹集成(右)與舊金山前市長布里德(中)交談。（本報檔案照）

從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家

2026-09-22 14:23
示意圖。（取自123RF）

佛州母與兒亂倫 偷歡「百次」綠帽夫一臉懵：婚姻很幸福

2026-09-17 13:21

超人氣

更多 >
王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路

王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路
紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管

紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管
紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母

紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母
蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功

蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功
那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查

那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查