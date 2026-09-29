Nvidia28日推出新的安全工具，宣稱可阻止AI代理失控。(路透)

Nvidia輝達 （另稱英偉達）28日推出新的安全工具，宣稱可阻止AI代理失控，要是早早安裝，能避免先前Hugging Face遭駭事件。

輝達發布的工具之一，名為「OpenShell」，以輝達中央處理器(CPU)的硬體功能來控制AI代理。輝達也與安謀(Arm)、英特爾 等合作，確保安全系統能在安謀與英特爾的CPU上運作。

輝達企業運算副總波塔諾(Justin Boitano)表示，這些工具能阻止Hugging Face的攻擊事件。他說：「就我們所知，要是前沿實驗室在早期模型評估時，就使用新安全平台，可阻止入侵。我們公開推動(新工具)，希望大家與我們攜手合作。」

輝達的另一系統名為「Sentry」，使用另一輝達晶片搭配OpenShell。如果AI代理試圖逃離CPU的限制，能以此阻斷失控的AI代理。輝達工具使用數學公式，來偵測試圖繞道的AI代理，例如AI代理可能會生成「子代理」(sub-agent)，來規避系統對主要AI代理的阻礙。

OpenAI與Anthropic的AI代理，傳出多度駭入企業與政府系統，兩家公司正進行調查。

此外，路透報導，輝達庫藏股計畫將追加1500億美元，超越蘋果(Apple)2024年庫藏股計畫追加的1100億元，創下史上最高庫藏股追加規模。

路透報導，總部設於加州聖克拉拉(Santa Clara)的輝達盤前股價一度上漲1.8%。

輝達已成為全球AI熱潮的最大受益者之一，市場對其高價晶片及相關技術的需求，推動營收快速成長。

在這次追加授權額度後，庫藏股剩餘授權額度達2350億元，輝達預計在2028年度執行完畢。

執行長黃仁勳表示：「我們的現金生成能力使我們有能力投資於推動這項轉型的新技術，並將資本回饋給股東。」

輝達上個月預測2028年度營收將成長約70%，讓質疑經歷多年爆發性成長後，AI支出熱潮還能持續多久的投資人鬆了一口氣。

輝達也持續投資AI新創公司及雲端服務提供業者，引發部分投資人關注，質疑這類資金是否間接支撐對其自家晶片的需求。