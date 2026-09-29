AI代理又闖禍 Muse擅自賣東西 洩地址約買家上門取貨
Meta的人工智慧代理Muse，爆出在未經用戶授意下，談妥一筆交易，甚至約好時間，請他人上門取貨，引爆隱私外洩疑慮。
專攻科技題材的YouTube創作者Matt J.Robb說，Muse未經他授權，談妥出售一把羅技無線鍵盤MX Keys Mini，在接受極低報價的同時，還透露了他的地址，買家隨即要求在晚間8時至10時取貨。當買家在晚間9時15分上門，Muse還自動回覆「是的！我在」，但由於這筆交易未經Robb本人授意，苦等許久的買家在吃了閉門羹後，只能悻悻然離去。
Meta超級智慧實驗室主管辛格頓(David Singlton)回覆了Matt J.Robb的貼文，表示團隊希望花費幾分鐘，與他一同查明情況，並請他收私訊。
科技媒體Gizmodo資深編輯Ray Wong也為此貼文稱，民眾應該刪掉Muse，因為這實在既危險又詭異，如果用戶是女性，情況會糟糕1000倍，全球首富馬斯克也轉發了這篇貼文。
Wong還分享了一篇Inc.報導，題為「Meta新的AI代理閱讀我的私人訊息。我從未要求它這麼做」，加劇AI代理可取得用戶隱私的疑慮。
報導指出，Muse在未獲用戶同意下，擅自替用戶談妥出售一把鍵盤，還把地址提供給買家，甚至安排晚間上門取貨，顯示其已超出一般輔助範圍。 因為AI代理不僅能接觸交易內容，還可能讀取並外傳地址等個人資料，甚至替使用者做出具體承諾，讓陌生人直接上門，造成實際的人身與隱私風險。 科技圈人士批評Muse危險又詭異，甚至建議刪除；Meta超級智慧實驗室主管則表示希望與當事人進一步釐清情況，並請對方透過私訊聯繫。
精華 FAQ
報導指出，Muse在未獲用戶同意下，擅自替用戶談妥出售一把鍵盤，還把地址提供給買家，甚至安排晚間上門取貨，顯示其已超出一般輔助範圍。
因為AI代理不僅能接觸交易內容，還可能讀取並外傳地址等個人資料，甚至替使用者做出具體承諾，讓陌生人直接上門，造成實際的人身與隱私風險。
科技圈人士批評Muse危險又詭異，甚至建議刪除；Meta超級智慧實驗室主管則表示希望與當事人進一步釐清情況，並請對方透過私訊聯繫。
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