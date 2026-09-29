AI幫發財 Muse能自動轉帳賺優利 恐成新型「銀行擠兌」

阿波羅全球管理公司經濟學家警告，像Meta旗下Muse這類「人工智慧代理」，可能將引發一種新形態的銀行擠兌。(路透)

阿波羅全球管理公司的首席經濟學家史洛克(Torsten Sløk)27日警告，像Meta 旗下Muse這類人工智慧代理(AI agent)可能很快就會將資金從年利率 僅為0.1%的銀行存款帳戶轉移到年利率高達5%的帳戶，恐將引發一種新形態的銀行擠兌。

AI代理不僅能回答問題，還可代表使用者執行操作。史洛克說，在規模應用後，這種轉變可能會使銀行失去原本可以放貸出去的低利率存款。假設帳戶餘額為1萬元，年利率0.1%的支票帳戶每年收益約10元；而年利率為5%的帳戶，同樣的資金每年收益約有500元。

史洛克的報告列出了11家金融科技公司和線上銀行帳戶，提供的年利率在3.3%到5%之間，其中Adelfi以5%年利率位居榜首，SoFi以4.5%年利率居次。報告並引用聯邦存款保險公司(FDIC)的全美利率平均值，儲蓄帳戶為0.4%，支票帳戶則為0.1%。

史洛克的報告指出：「如果每個家庭都使用AI代理來優化現金餘額的收益，銀行可能會失去大量可以放貸的低成本存款，將對整個金融體系造成影響。」

史洛克所指的資金移轉並非出自恐慌，而是基於優化。傳統的銀行擠兌發生在儲戶失去信心，急於在資金耗盡前提取現金；相形之下，AI代理擠兌的發生則是因為AI完全按照指令行事，持續不斷地追逐最佳收益。若數百萬個代理在同一時刻操作，看起來就像是有組織的資金外流。

將Muse和逾1萬2000家美國金融機構及應用程式業者連線的數據公司Plaid表示，用戶可透過這款AI代理查看餘額、交易記錄、投資和抵押貸款等明細。儘管Plaid公告的內容並未提及Muse可以在帳戶之間轉移資金，但史洛克說，這種資金轉移「可能很快」就會發生，而他的警告是基於每個家庭都在使用這類AI代理 。

市場觀察家表示，儲戶已開始轉移資金。特許金融分析師扎卡爾迪表示，已將自己的現金存放在BOXX中，這種指數股票型基金(ETF)的報酬率與短期公債相近。他說：「銀行擠兌即將到來？AI助理即將自動把資金從0.1%的活期存款帳戶轉移到收益率高達5%的投資產品中。如果每個人都採用它們，銀行將失去其低成本的存款基礎…可能引發系統性緊縮風險。」