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好市多要回1.84億關稅退款 承諾降價嘉惠顧客

編譯周芳苑／綜合報導
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好市多第四財政季度要回1.84億元連本帶利的關稅退款，並將把大部分用來降低商品價...
好市多第四財政季度要回1.84億元連本帶利的關稅退款，並將把大部分用來降低商品價格。(美聯社)

倉儲式零售巨頭好市多(Costco)在財報電話會議上宣布，第四財政季度要回來1.84億元連本帶利的關稅退款，並將大部分用來降低商品價格。

這些退款源於好市多先前為進口商品已繳納的川普關稅，之後關稅規則調整，部份已付稅款得以退回。

好市多拿到退款後並未全數收入囊中，而將一部分退款用來降低各門市商品價格；降價商品涵蓋農產品、肉類和飲料等日常用品以及家居用品、五金工具等非食品類商品。

好市多財務長米勒奇普(Gary Millerchip)則表示，要回的1.84億元款項包括1.74億元退款和1000萬元利息，略高於預計關稅退款總額的三分之一。

好市多第一季已收到類似金額退款，依此推估，最終總額可能高達數億元。米勒奇普表示，大部分退款將用來針對能夠提升會員價值的領域進行再投資。

退款與相關降價將被列為非經常性項目，將持續影響2027年財務表現。

好市多將關稅退款用來降價的消息引發廣泛關注，會員針對退稅用途提出各式建議，包括免費送熱狗、承擔會員續約費用等。

網路上也不乏質疑聲浪，有些人質疑降低部分商品價格是否真的如實將退款回饋給當初支付更高價格的消費者，目前的做法可能讓後來加入的顧客受益。

希望獲得部份關稅退款的顧客已對好市多提起集體訴訟。

一位伊利諾伊州顧客提訴，認為好市多不該用這筆退稅款降低商品價格，而該把一部份款項分給先前支付更高價格的顧客。

好市多已請求法院駁回訴訟，理由是顧客訴求缺乏依據、而且該公司從未承諾向顧客退款。

好市多最新一季淨銷售額成長11.2%、達939億元，淨利近30億元。同店銷售額成長9.4%，除去汽油價格和匯率波動影響後增幅6.7%。

好市多稱，關稅的影響在今年稍早最嚴重，當時不得不下架部分商品並以替代品取代，如今情況緩解。

鑑於通膨、油價上漲、關稅帶來不確定性，好市多承諾將部分退稅款轉化為更便宜的商品。

精華 FAQ

  • 好市多在財報電話會議上表示，第四財季拿回1.84億元關稅退款，包含1.74億元退款與1000萬元利息，並決定把大部分資金用於降低商品價格，回饋會員。

  • 這筆退款源於好市多先前為進口商品繳納的川普關稅，之後因關稅規則調整，部分已支付稅款得以退回，因此公司才會收到連本帶利的退款。

  • 部分顧客認為，好市多若把退稅款直接降價，未必能回饋到當初支付較高價格的人，可能讓後來加入的會員受益，因此有人提起集體訴訟要求分配退稅。

好市多 關稅 Costco

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