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康大兄弟會疑似性侵輪暴案 檢方重啟調查

編譯中心／綜合報導
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發生輪暴事件的康乃爾大學Chi Phi兄弟會所。(美聯社)
發生輪暴事件的康乃爾大學Chi Phi兄弟會所。(美聯社)

長春籐名校康乃爾大學在本月稍早一起民事訴訟引發外界對2024年10月康大兄弟會成員涉嫌「輪暴」事件的憤怒後，紐約州中部檢察官表示，檢方將重啟調查。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，湯普金斯郡(Tompkins County)地方檢察官范豪頓(Matthew Van Houten)在聲明中表示，檢方正考慮是否針對這起事件提出刑事指控，但他指出，民事訴狀中的指控與這名女子兩年前向警方提供的證詞「截然不同」。

范豪頓告訴ABC News：「我們的目標是在原告配合下，將此案提交給湯普金斯郡大陪審團。」

他說：「我們希望重新審查是否存在我們2024年11月時並不知情的新證據，而這些證據如今已經出現，可能改變我們對此案的評估，並使大陪審團裁定存在犯罪行為。」

一名前康乃爾大學學生9月16日提起民事訴訟，指控康乃爾大學Chi Phi兄弟會7名成員對她下藥並輪暴。

根據檢方說法，事件發生後，康乃爾大學的Chi Phi兄弟會已被禁止在校園內活動，但涉案成員當時均未面臨刑事指控。

范豪頓表示，檢方2024年未提出指控，是因為這名女子向警方提供的證詞中，未指稱自己遭下藥，也未表示自己未同意參與性活動。

范豪頓說：「她從未說過自己在不知情的情況下被下藥。她承認是在自願且知情的情況下使用藥物和飲酒。她並未指稱自己被強迫參與任何行為。她也未表示自己在兄弟會房屋內的任何時間點處於身體無助、昏迷或無法自理的狀態。」

這名女子的委任律師吉夫拉(Thomas P. Giuffra)對范豪頓的說法提出異議，並指責當局從未對他的當事人進行後續聯繫。

吉夫拉指出：「依我的經驗，與遭侵害倖存者交談需要細心、理解和專業訓練。一般的校園警察並不具備這些技能。這應該是受過專業訓練的刑警或地方檢察官的職責。然而，從未有具備這些技能的人員與這名女子聯繫。」

范豪頓接受ABC News專訪時承認，他依賴康乃爾大學校警進行的調查，並表示他的辦公室並未「獨立調查」這些指控，也未連繫該女子的律師；他稱這項政策與紐約州北部許多郡的做法一致。

康乃爾大學在聲明中表示，支持重新展開調查的決定。當時已自行展開調查並對涉事學生採取處分，包括開除部分學生及停學處分。校方還表示，校內的 Chi Phi 兄弟會分會已於2024年關閉，目前仍被禁止在校園內活動。

精華 FAQ

  • 紐約州湯普金斯郡地方檢察官表示，檢方將重啟調查，重新評估是否提起刑事指控，並考慮在原告配合下把案件提交大陪審團。

  • 檢方指出，女子兩年前向警方的說法，並未指稱自己被下藥，也沒有表示自己未同意性行為，因此當時不足以支持起訴。

  • 校方表示支持重新調查，並稱已自行懲處涉案學生、關閉分會；原告律師則批評當局未與當事人或其律師進行適當後續聯繫。

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