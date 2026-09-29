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開發商建數據中心 重金誘人 每戶1萬元

記者顏伶如／綜合報導
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賓州農村哈茲爾鎮的居民，今年6月接到開發商寄發通知函，信上說明如果允許在當地興建...
賓州農村哈茲爾鎮的居民，今年6月接到開發商寄發通知函，信上說明如果允許在當地興建數據中心，每戶人家將可獲得1萬元現金。(示意圖，美聯社)

華爾街日報27日報導，賓州農村哈茲爾鎮(Hazle Township)的4500戶居民，今年6月開始陸續接到大型工業地產開發商「北點開發公司」(NorthPoint Development)寄發通知函，信上說明如果允許在當地興建數據中心，每戶人家將可獲得1萬元現金獎勵。然而，許多居民擔心噪音、房價下跌，加上對數據中心開發商缺乏信任，最後決定拒絕提議。

北點開發公司打算在波科諾山(Mount Pocono)山麓的1300英畝土地總共興建15座數據中心，目標是把第一棟蓋在哈茲爾鎮區。哈茲爾鎮家庭年收入中位數約6萬元，開發商推出發放每戶1萬元現金，做為同意興建數據中心的交換條件。

報導指出，對於開發商提出的獎勵誘因，哈茲爾鎮居民不分收入高低、就業狀況或居住地點，絕大多數均表示不願接受。拒絕原因主要在於對於數據中心開發項目與開發商普遍存在不信任。

房子就在數據中心預定地旁邊的退休老師法斯納赫特(Jeff Fasnacht)，擔心耗時數年的興建計畫將帶來噪音。他說：「1萬元根本無法彌補這將導致我房子價格大跌的損失。」

部分居民指出，地方政府與開發商對公眾隱瞞數據中心項目內容。

住在哈茲爾頓(Hazleton)老人公寓的退休維修工兼清潔工萊施科(Charlie Leshko)，雖然居住地點不在符合領取現金獎勵的範圍之內，卻對這筆獎金頗感興趣。他說：「1萬元可不是天天都能拿到的。」

北點開發公司行銷長麥爾斯(Brent Miles)表示，發放現金的構想來自於去年一場公聽會。當地居民憤憤不平詢問，支持數據中心能獲得哪些好處。

麥爾斯受訪時說：「我們做了某些創新嘗試，這就是針對『我能有哪些好處』的直接回應。」

麥爾斯同時表示，公司打算在未來15年另外提供1億2000萬元，做為哈茲爾鎮警察部門與其他社區投資的經費。他表示，原本對於數據中心抱持懷疑態度的居民當中，將近百人已經被說服。

哈茲爾鎮政府去年11月以違反用地規畫為由拒絕數據中心興建計畫，北點開發公司提告要求推翻決議，訴訟仍在進行中。

精華 FAQ

  • 北點開發希望以現金獎勵換取居民支持，在哈茲爾鎮興建數據中心。公司把這筆錢當作回應民眾「支持後能得到什麼好處」的直接方案。

  • 居民主要擔心施工期噪音、房價下跌，以及對開發商與項目內容缺乏信任。許多人認為1萬元不足以補償長期可能造成的生活與資產損失。

  • 哈茲爾鎮政府去年11月以違反用地規畫為由拒絕計畫，北點開發隨後提告要求推翻決議。相關訴訟目前仍在進行，尚未有最終結果。

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