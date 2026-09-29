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申領社安金仍有未成年子女 還能再領更多福利

記者顏伶如／綜合報導
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父母開始申請社安金時，兒女也能跟著領取被撫養人福利直到屆滿18歲。示意圖。(歐新...
父母開始申請社安金時，兒女也能跟著領取被撫養人福利直到屆滿18歲。示意圖。(歐新社)

華爾街日報26日報導，較晚生兒育女的民眾申領社安金時，經常發現意外驚喜，那就是孩子屆滿18歲之前有被撫養人福利(dependent benefit)可拿。聯邦機關對於這項規定並未廣泛宣傳，但被撫養人福利卻可能讓某些民眾重新盤算何時開始申請社安金。

現居加州刁馬市(Del Mar)的72歲半退休工程包商波納迪奧(John Bonadeo)當初打電話到社會安全局詢問如何申請社安金時，客服人員詢問他是否育有18歲以下兒女，這個詢問為他解鎖了之前根本不知道存在的福利。

波納迪奧與妻子貝蒂(Betty McDonald)在50多歲時收養六名兒女，最小的孩子當時年僅2歲。

波納迪奧說，他的社安金附帶每個月給孩子們大約600元被撫養人額外福利。

根據規定，父母開始申請社安金時，兒女也能跟著領取被撫養人福利直到屆滿18歲，最高領取金額是父母完整退休年齡領取福利的一半，如果父母申請社安金時孩子仍就讀高中，領取期限則可到年滿19歲。不管育有幾名兒女，家長與孩子領取社安金福利的全家最高給付總額，上限為父母社安金完整福利的150%至188%之間。

人口普查數據顯示，從2000年到2024年之間，戶長年齡在65歲以上、育有18歲以下兒女的美國家庭，數量成長超過兩倍，來到大約41萬戶。

報導分析，被撫養人福利將讓何時開始申請社安金的規畫變得複雜，因為父母越早開始領社安金，兒女能夠拿到福利的月份越長，父母延後領取社安金，孩子可能因為超過年齡限制而拿到較少福利，甚至失去福利，衡量因素取決於孩子還有多少時間能拿福利、家長預期壽命、家庭開支最大的時期何時到來。

財務顧問公司理財規畫師(CFP)弗洛伊德(Elaine Floyd)舉例說，育有一名8歲孩子的一對62歲夫妻，假設丈夫在全退休年齡(full retirement age)可拿福利3800元，妻子為2500元，如果夫妻都在62歲申領社安金，孩子有10年能拿被撫養人福利，如果夫妻等到70歲才拿社安金，孩子福利只有兩年可拿。

提早申領社安金會讓丈夫福利縮水變成2676元，妻子福利則減少到1760元，但孩子能拿1900元福利，也就是3800元的半數。

精華 FAQ

  • 當父母開始申領社安金時，若家中仍有18歲以下子女，孩子可同步領取被撫養人福利；若仍在讀高中，領取期限可延到19歲。

  • 孩子可領金額最高約為父母完整退休年齡福利的一半；不論有幾名子女，全家社安金總給付上限通常介於父母完整福利的150%至188%。

  • 因為父母越早申領，孩子可領福利的月份越長；若延後申領，孩子可能因年齡超過限制而少領甚至失去福利，需同時考量壽命與家庭支出時點。

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