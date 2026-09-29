上任僅一年 FBI副局長貝利稱家事辭職

聯邦調查局共同副局長貝里 ，上任僅一年便以家庭為由宣布辭職。(美聯社)

聯邦調查局(FBI )又再出現高層人事變動，「共同副局長」(co-deputy director)之一的貝里(Andrew Bailey) ，上任僅一年以家庭為由宣布辭職。

綜合NBC News、Politico報導，貝里28日在社媒帖文宣布辭職，並表示是為了返回密蘇里州 陪伴家人。他去年 8 月走馬上任成為 FBI 其中一名副局長前，是密蘇里州的州檢察長。

貝里在貼文裡感謝總統川普，司法部長布蘭奇(Todd Blanche)以及 FBI 局長巴特爾 (Kash Patel)給予任職的機會，「在總統川普的領導下，我們在『讓美國再次安全』(Make America Safe Again)的使命中取得了歷史性成果，懷著所取得成就的自豪感，我宣布將辭職並返回密蘇里州與家人團聚」。

他又說，相信巴特爾局長將繼續改革聯邦調查局，打擊暴力犯罪，捍衛國土安全，確保強有力的組織問責制，並重建公眾對這個卓越機構的信任。

NBC 報導，FBI 歷來只有一名副局長，貝里去年加入由巴特爾領導的 FBI，擔任新設的「共同副局長」，與當時的副局長、保守派播客兼前特勤局成員邦吉諾(Dan Bongino)共事。

然而，邦吉諾在 FBI 任職不到一年後，去年12月因與時任司法部長邦迪(Pam Bondi)在處理艾普斯坦案發生衝突而辭職。但他辭職後，「共同副局長」一職仍然保留，由 FBI 資深探員瑞亞(Chris Raia)接任，外界認這是恢復由熟悉 FBI 運作的人擔任關鍵第二把手的傳統。

目前尚未知道貝里辭職後，FBI 是否仍然繼續「共同副局長」架構，或是恢復只有一名副局長。

在 FBI 此次出現高層人事變動的同時，巴特爾也因對 FBI 的重組而飽受批評，指在他的領導下許多經驗豐富的探員被迫辭職或遭解雇，其領導作風導致經常與國會民主黨議員發生激烈交鋒，「大西洋」月刊 (The Atlantic) 一篇有關他酗酒的報導，亦遭他入稟控告誹謗及索賠2.5億元。