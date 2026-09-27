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傳8名美軍陸戰隊藏荷莫茲神秘船隻 遭伊朗飛彈襲擊受傷

編譯盧思綸／即時報導
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阿曼沿岸8月31日可見荷莫茲海峽上有多艘船舶。(路透)
阿曼沿岸8月31日可見荷莫茲海峽上有多艘船舶。(路透)

美伊戰爭持續之際，美國軍方被爆未公開一起造成官兵受傷的伊朗攻擊事件。美媒最新揭露，伊朗9月14日以反艦巡弋飛彈攻擊一艘載有美軍的船隻，造成8名陸戰隊員受傷，其中多人出現頭痛等疑似腦震盪症狀。值得注意的是，美國官員提到，遇襲船隻並非美國海軍艦艇，但拒絕透露究竟是哪一類船隻，僅稱其為「海上船隻」。然而，美國國防部當時並未公布這起攻擊，相關傷情直到近10天後才被列入官方傷亡資料庫。

美國國家廣播公司（NBC）新聞網引述3名美國官員透露，遇襲的8名陸戰隊員包括7名士兵及1名軍官，當時正隨營級登陸隊在荷莫茲海峽執行任務。伊朗反艦巡弋飛彈襲擊他們所在的船隻後，8人因吸入濃煙受傷，部分人員還出現頭痛等腦震盪症狀，可能受到創傷性腦損傷。不過，8人傷勢均不嚴重，事後不久便重返崗位。

美國國防部並未對外披露這起事件；國防部將相關問題轉交中央司令部回應，美國中央司令部拒絕置評。

這起事件也再度引發外界對美伊戰爭美軍傷亡數字透明度的疑問。自美國與以色列主導的對伊戰爭今年2月爆發以來，美軍實際傷亡人數愈來愈難掌握，與過去多場海外戰爭通常定期公布傷亡數據的作法不同。五角大廈近期更在重新分類部分軍人的死亡原因後，突然下修今年夏季的死亡人數。

根據五角大廈「國防傷亡分析系統」（DCAS），截至23日，美伊戰爭已有861名美軍受傷。不過，這8名陸戰隊員直到遇襲近10天後，才被納入海外行動受傷人員名單，資料庫也沒有交代他們在何時、何地或如何受傷。

一名美國官員解釋，傷勢通報有時會出現時間差，因為部分症狀未必立即出現或被通報，DCAS本身也不是即時更新。

目前有超過5萬名美軍部署在美國中央司令部責任區，包括以華盛頓號及布希號為核心的兩個航空母艦打擊群。

美軍目前仍持續在荷莫茲海峽執行海上封鎖，管制試圖進出伊朗港口的船隻，同時與商船協調安全航道、攔截伊朗發射的武器並清除水雷威脅。相關行動已讓一度幾乎停滯的海峽船舶通行量逐步回升，但一名美國官員透露，伊朗伊斯蘭革命衛隊至今仍幾乎每天試圖攻擊船隻。

精華 FAQ

  • 根據美媒披露，伊朗9月14日以反艦巡弋飛彈攻擊一艘載有美軍的船隻，造成8名陸戰隊員受傷，其中多人出現頭痛、疑似腦震盪等症狀。

  • 受傷的8人包括7名士兵與1名軍官，當時隨營級登陸隊在荷莫茲海峽執行任務。飛彈擊中後，他們因吸入濃煙受傷，所幸傷勢並不嚴重。

  • 因為國防部未立即公布這起攻擊，相關傷情直到近10天後才進入官方資料庫，且未說明受傷時間、地點與方式，外界因此質疑美軍傷亡資訊是否透明。

伊朗 以色列 荷莫茲海峽

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