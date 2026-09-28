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今冬恐有能源危機 歐盟呼籲成員國節能

編譯俞仲慈／綜合報導

中東戰火導致國際能源價格飆漲，歐盟能源執行委員證實歐洲正面臨能源價格危機，呼籲各成員國採取具體行動，以降低對天然氣的需求。

據政治新聞網站Politico報導，歐盟能源政策執行委員約根森(Dan Jorgensen)本月25日致函各會員國能源部長，坦承歐盟「正面臨一場與供應危機相關的價格危機」，呼籲積極採取新措施，並強調：「在全球供應受限和價格劇烈波動情況下，減少需求是抑制價格的有效手段。」

歐洲目前尚未面臨能源短缺，但高昂的能源價格成為另一項棘手難題，導致部分成員國無法在冬季到來前補充足夠的天然氣儲備，約根森指出，當前情況充滿挑戰，但「目前供應安全尚無迫在眉睫風險」，呼籲各成員國採取措施，在「必要期間」減少天然氣和電力需求。

中東戰事打亂全球天然氣供應鏈，歐洲天然氣庫存處於歷史低位，根據歐洲天然氣基礎設施協會(GIE)數據顯示，目前總庫存量約68%，低於2021年同期的71%，當時正值新冠疫情結束、烏克蘭危機爆發前夕，如今一場歷史性能源危機即將在今年冬季拉開序幕。

約根森表示，雖然與2021年冬季，俄羅斯減少對歐洲供應天然氣時相比，歐盟進口更多液化天然氣並提高綠能產量，準備更加充裕，但各成員國仍需加緊採取行動以因應冬季需求，包括限制公共建築空調溫度、禁止戶外供暖以及關閉不必要的公共照明。

約根森信中強調：「我邀請各位考慮採取或繼續採取能夠維持(天然氣儲備)注氣、或盡可能長時間降低天然氣與電力需求的措施。」同時呼籲歐盟各國採取的價格調控措施，應當「針對性強且具有臨時性」，避免引發需求激增。

歐盟設定的基準目標是在11月初將天然氣庫存補充至90%，但該目標在3月獲得靈活性調整，允許各國將今年目標定為80%，以避免恐慌性搶購以緩解成本上漲壓力。

精華 FAQ

  • 歐盟目前尚未出現明顯能源短缺，但已面臨嚴重的價格危機。官員指出，供應安全暫無迫切風險，真正棘手的是高價讓各國難以在冬季前補足天然氣庫存。

  • 他建議限制公共建築空調溫度、禁止戶外供暖，並關閉不必要的公共照明，同時盡量延長天然氣儲備注氣時間，以降低天然氣和電力需求。

  • 目前歐洲天然氣總庫存約68%，低於2021年同期的71%。歐盟原本目標是11月初補至90%，但已放寬至80%，以避免恐慌性搶購與成本進一步上升。

歐盟 天然氣

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