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運輸部今宣布放寬汽車油耗標準 被批開環保倒車

編譯陳律安／綜合報導
川普總統即將放寬汽車油耗標準，車廠可望生產更多耗油皮卡。(路透)
川普總統即將放寬汽車油耗標準，車廠可望生產更多耗油皮卡。(路透)

川普總統政府即將公布新的汽車油耗規範，大幅放寬前朝拜登時期的標準，成為美國汽車製造商的一大勝利，卻也讓電氣化轉型之路大開倒車，並使碳排放量攀升。

川普長期批評前任拜登時期的油耗規定，意在刺激電動車的製造與銷售。運輸部將在28日拍板新規範，擬把2031年新車的油耗標準，從每加侖燃油行駛約50英哩，大幅降至每加侖34.5英哩(每公升14.67公里)。

川普27日在自家社群媒體平台Truth Social發文說，「新標準將消除美國汽車製造過程中的浪費」，「這意味著車價將更低，家庭購買一輛漂亮又安全的新車時，可以省下數千元，遠勝過我們過去製造的『環保怪獸』」。

根據運輸部估算，新的油耗標準將大幅壓低新車售價，每輛平均可下降930元，但燃油消耗量也會在2050年前，增加大約1,000億加侖、使燃油費用攀高1850億元、二氧化碳排放量提高5%。

川普在11月期中選舉前陷入民調苦戰，飽受外界抨擊，未能在油價居高不下之際，更積極應對消費品價格高漲的疑慮。

油耗標準放寬，將是車廠與石油產業的一大勝利，這些業者不滿拜登時期的法規，不僅挑戰了既有技術的極限，也偏重電動車，削弱燃油車買氣。新規定意味著車廠可以生產更多利潤較高，但油耗較差的皮卡與休旅車，同時減弱業者製造電動車的誘因。

拜登時期的交通部長布塔朱吉批評：「降低標準將強化川普所為：即把清淨科技的未來拱手交給中國，迫使美國民眾花更多錢加油」。

中東戰爭導致油價飆漲，世界各地的電動車銷量激增。美國汽車製造商放慢電動車部署速度，未來面對外國車廠可能陷入嚴重劣勢。

川普總統政府即將公布新汽車油耗規範，增加買氣。(路透)
川普總統政府即將公布新汽車油耗規範，增加買氣。(路透)

精華 FAQ

  • 新規擬將2031年新車油耗標準，從每加侖約50英哩大幅降至34.5英哩，等於放寬前朝拜登時期較嚴格的規範。

  • 運輸部估計每輛新車平均可便宜930元，但到2050年前燃油消耗將增約1,000億加侖、燃油費多1850億元，二氧化碳排放也會上升5%。

  • 批評者認為，放寬標準會讓車廠更容易生產高利潤、低油耗的皮卡與休旅車，並削弱電動車投入，長期恐使美國在清淨科技競爭上落後。

電動車 拜登 川普

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