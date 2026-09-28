歐亞可能引爆LNG爭奪戰 報價看漲

伊朗戰爭導致天然氣供應短缺，若歐洲今冬再遇上酷寒，取暖的天然氣與亞洲國家搶貨，價格將爆漲。圖為比利時的寒冬。(路透)

冬季將臨，歐洲需要取得更多液化天然氣 (LNG)供應以供暖，同時亞洲買家又比以往願意支付更高價格，全球可能爆發LNG爭奪戰，並進一步推升價格。

金融時報(FT)報導，美伊戰爭爆發以來，LNG價格已翻漲超過一倍至多年高點。亞洲基準的LNG價格指標Platts JKM在9月中旬達到每百萬英熱單位(MMBtu)近30美元，在25日收在25.29美元。歐洲LNG現貨價格則為24.62美元。

分析師警告，這回亞洲開發中國家更願意出高價購買，以抑制經濟受衝擊程度，而且歐洲在即將進入冬季之際，天然氣庫存處於至少15年來最低，歐亞可能未來幾個月爭搶LNG，進一步推升LNG價格。

高盛預估，若波灣戰事持續導致荷莫茲海峽無法正常運輸LNG，LNG今冬價格可能漲至每MMBtu 35美元。日本石油巨頭Inpex社長上田隆之表示，對價格敏感的亞洲買家，如今寧願出更高價購買，也不願冒短缺風險，形同「天然氣市場的重大轉變」。

美伊戰爭開打以來，亞洲開發中國家已盡可能減少消費，目前能進一步減少天然氣需求的選項已所剩無幾。

歐洲也幾乎沒有能再輕易降低需求的選項。高盛分析師指出，歐洲消費者2022年減少的天然氣消費量，迄今仍未回升，意味著天然氣價格要再大漲，才能再壓抑需求。

路透17日曾報導，歐盟天然氣儲存設施的滿載率目前僅有67%，創下歷年同期最低水平，也遠低於歐盟設定的12月前達到80%的目標。挪威能源公司Equinor預計，到11月1日，庫存滿載率可能只會升至75%。

殼牌(Shell)綜合天然氣業務總裁克雷默斯(Cederic Cremers)表示：「就目前而言，歐洲在接近秋季結束之際的天然氣庫存水平，將處於歷史低位。」

與2022年烏克蘭危機期間不同，歐洲今年夏季並未大舉補充庫存。由於近月天然氣價格高於遠月價格，交易商缺乏提前購氣、支付數月儲存成本並等待冬季的財務誘因。

供應端同樣承壓。伊朗戰爭使卡塔爾及阿拉伯聯合酋長國(UAE)的LNG無法正常經荷莫茲海峽出口。殼牌估計，今年因此損失的供應已達3600萬公噸。

能源諮詢公司Wood Mackenzie董事長弗勞爾斯(Simon Flowers)警告：「如果遇上一個寒冷冬季，風險會非常大，因為可用的備用供應非常少，這將真正考驗市場。」

他表示，若今冬比正常情況寒冷，LNG價格可能升至每百萬英熱單位40美元，相較亞洲現貨目前接近30美元的水平，約再漲三分之一。若出現暖冬，價格仍將維持高位，未必比現在高出許多。

挪威能源公司Equinor也指出，如果歐洲與亞洲同時遭遇寒冬，且荷莫茲海峽LNG運輸持續受阻，歐洲買家很可能必須與亞洲競爭美國供應。不過，美國LNG運往北亞約需45天，對希望迅速調度船舶以滿足需求的亞洲買家而言，可能構成挑戰。

隨著歐洲庫存處於多年低點，加上亞洲買家更願意出高價購買，全球LNG爭奪戰即將爆發。圖為今年3月伊戰爆發後，繞道巴拿馬運河的天然氣輪。(路透)

伊朗戰爭導致天然氣供應短缺，若歐洲今冬再遇上酷寒，取暖的天然氣與亞洲國家搶貨，價格將爆漲。圖為比利時的寒冬。(路透)