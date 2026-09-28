蘋果觸覺回饋技術侵權 判賠破紀錄57億元

加州聖地牙哥聯邦陪審團25日裁定，蘋果公司侵犯了兩項觸覺回饋技術專利，並判決蘋果須支付新創公司Taction Technology超過 57億元賠償金。(路透)

加州聖地牙哥 的聯邦陪審團25日裁定，「蘋果」公司(Apple Inc.)侵權官司敗訴，指該公司侵犯了兩項觸覺回饋技術專利權，並判決「蘋果」須支付新創公司Taction Technology超過 57億元賠償金，創下美國專利權官司賠償金額的最高紀錄。

Taction於2021年在加州南區聯邦地區法院控告「蘋果」。根據訴狀，該公司指控「蘋果」透過銷售侵犯其振動技術的產品，不正當地「利用了 Taction 的創新與成功」。「蘋果」最初在2023年成功申請駁回訴訟，但隨後聯邦巡迴上訴法院恢復了該案的審理。

「蘋果」發布聲明表示，「雖然我們感謝陪審團的決定，但我們強烈不同意今天的裁決及判定的賠償金額，這些結論完全缺乏事實依據。」「蘋果」指出，「蘋果」的Taptic Engine（觸感引擎）與 Taction的技術有著本質區別，這一點在庭審期間採用Taction對「蘋果」產品進行的測試中也得到了證實。」「蘋果」表示將提起上訴。

Taction首席律師、Quinn Emanuel律師事務所合夥人蘭斯‧楊(Lance Yang)表示，「我們很高興陪審團支持Taction， 並且維護其專利權，Taction 為這起案件能進入庭審階段等待了五年半，這一結果可謂來之不易。」

這起訴訟主要圍繞著美國第10,659,885號和第10,820,117號專利。這兩項專利均涉及基於振動的觸覺回饋技術，該技術能讓用戶感知設備對其操作的回應。 Taction主張，「蘋果」內建於 Apple Watch智慧手表和iPhone手機中的「Taptic Engine」在未經適當許可或授權的情況下使用了其發明。

位於聖地牙哥的陪審團在25日經過近2天、分階段進行的審議後作出裁決，認定Apple侵犯Taction二項專利中的相關權利要求。不過，陪審員同時認定Apple的侵權行為並非故意，這項裁定可能限制Taction進一步要求提高賠償金額的能力。

25日的裁決距離「蘋果」在簡易判決程序中勝訴已經過了三年。當時，「蘋果」這場官司已取得勝利，但聯邦上訴法院後來推翻相關結果，於2025年8月恢復這起訴訟，認定地方法院不當行使裁量權，同時也錯誤解釋了相關專利權利要求。這項裁決使專利侵權爭議重新回到地方法院，交由陪審團裁決，從而導致25日「蘋果」敗訴賠款。