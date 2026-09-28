我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年收10萬者「不再自認高所得」自願光顧廉價折扣店

4款鳳梨酥實測 紅刺蝟最酸、微熱山丘最貴 網最推品牌曝光

增加對公立大學競爭力 中小型私立大學大降學費

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
許多曾經把高學費視為品質象徵的大學院校，如今紛紛大幅降價。圖中的蒙大拿州卡羅爾學...
許多曾經把高學費視為品質象徵的大學院校，如今紛紛大幅降價。圖中的蒙大拿州卡羅爾學院從2027年秋季開始，學費調降40%。(Carroll College官網)

華爾街日報25日報導，曾經把高學費視為高品質象徵的許多大學，如今紛紛大幅降價。越來越多私立大學透過提供比照本州學費優惠、免貸款助學金(loan-free aid)等措施，增加對公立大學的競爭力。

蒙大拿州私立天主教文理學院「卡羅爾學院」(Carroll College)從2027年秋季開始，學費調降40%。明尼蘇達州私立文理學院「卡爾頓學院」(Carleton College)2027年秋季開始取消學貸計畫，改用其他方式為學生提供財務援助。

越來越多私立大學開始檢討向學生家庭收取費用的狀況。卡羅爾學院校長葛羅溫卡(Jennifer Glowienka)表示：「現在確實出現劇烈改變。」

報導指出，專家表示，降價策略雖能引起熱烈討論，但某些措施並不能轉化成促進招生成長的持續動力。在某些情況下，如果本來就很少學生支付全額學費，調降學費只是一種行銷手段，實質作用不多。

升學顧問公司EAB財務補助優化部副總監薛雷德(Brett Schraeder)表示，學校考慮的不只是其他競爭對手，還希望獲得學生家庭注意。

多年來，學生家庭經常把學費價碼與教育品質畫上等號。為學生提供1萬元獎學金的學校，看起來比學費標價便宜1萬元的大學看起來更有聲望。非營利組織「都會研究所」(Urban Institute)高等教育經濟學家鮑姆(Sandy Baum)表示，學生因為獲得獎學金而感覺良好。

然而，規模較小的私立大學已經出現變化，重新思考收費模式。

卡羅爾學院耗時數年討論是否改變學費價格與折扣模式。校方主管階層察覺到，學生看到高學費之後經常不來申請，也沒看財務補助計畫。校方後來拍板每年學雜費2萬6800元，葛羅溫卡指出，這個數字其實「更貼近現實」，為提供獎學金留下彈性空間，又跟外州公立大學收費相當。

愛阿華州私立文理學院「柯伊學院」(Coe College)宣布，明年秋季起學費調降45%，來到3萬1850元。校長海斯(David Hayes)表示，之前的學費標準「把人都嚇跑了」。

精華 FAQ

  • 因為面對公立大學與其他私校競爭，學校希望讓標價更具吸引力，降低學生家庭的心理門檻，並透過更直接的收費方式爭取更多申請與就讀意願。

  • 卡羅爾學院自2027年秋季起學費調降40%，每年學雜費為2萬6800元；柯伊學院則宣布明年秋季起降價45%，學費降至3萬1850元，兩校都希望更貼近市場。

  • 專家指出，降價雖然容易引發話題，但不一定能轉化為持續的招生成長；若原本就少有學生付全額學費，降價可能只是行銷包裝，實際效果有限。

貸款 學貸

上一則

韓一中醫院延泰欽醫師採用針灸推拿中藥治療各種痛症

下一則

華府糧食券錯付率高達18.66% 居全美第2

延伸閱讀

矽谷創投公司籌辦高中畢業生科技學校 不授予大學學位 首屆免費

矽谷創投公司籌辦高中畢業生科技學校 不授予大學學位 首屆免費
大學畢業後10年薪資 普林斯頓登新州榜首

大學畢業後10年薪資 普林斯頓登新州榜首
線上修課不用1年可獲學士 緬因UMPI大學遭查

線上修課不用1年可獲學士 緬因UMPI大學遭查
吸菸、沉迷網路…取消學費減免資格 四川大學規定引熱議

吸菸、沉迷網路…取消學費減免資格 四川大學規定引熱議

熱門新聞

麻省理工學院。(美聯社)

蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？

2026-09-27 15:54
網友來到波士頓後經常感到天空灰濛濛，9月氣溫已明顯轉涼。氣候示意圖，非新聞事件圖。(路透)

華人從加州搬到波士頓「天都黑了」 9月清晨僅8度、最不習慣這一點

2026-09-26 19:55
尹集憲(左)、尹集成(右)與舊金山前市長布里德(中)交談。（本報檔案照）

從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家

2026-09-22 14:23
示意圖。（取自123RF）

佛州母與兒亂倫 偷歡「百次」綠帽夫一臉懵：婚姻很幸福

2026-09-17 13:21
美國新聞與世界報導曾經連續15年將普林斯頓大學列為全美排名第一大學，但最新排名顯示，今年麻省理工學院(圖)躍居第一名，普林斯頓大學跌至第二。(美聯社)

「全美第1大學」換人了 麻省理工擠下15年冠軍普林斯頓

2026-09-22 19:44
緬因州捕獲的母青蟹有大量的卵。(美聯社)

歐洲青蟹氾濫 北美海域生態遭殃 吃蟹消滅牠？得鼓勵漁民捕撈

2026-09-23 02:22

超人氣

更多 >
電影人／李小龍父子墓 兩代傳奇相依

電影人／李小龍父子墓 兩代傳奇相依
蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？

蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？
亞運乒乓╱男團奪金後張本智和連敗 日媒疑「不滿」封口

亞運乒乓╱男團奪金後張本智和連敗 日媒疑「不滿」封口
亞運╱吳豔妮百米欄摘銅落淚 台「跨欄甜心」憾失獎牌

亞運╱吳豔妮百米欄摘銅落淚 台「跨欄甜心」憾失獎牌
8旬翁每天14小時搬重物 奔波百哩救癌妻 28萬募款遭退

8旬翁每天14小時搬重物 奔波百哩救癌妻 28萬募款遭退