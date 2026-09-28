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東北風暴致13萬戶停電 紐約樹倒 壓死1名市府員工

編譯彭馨儀／綜合報導
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紐約長島部分地區傳出災情，照片中的車輛被困在水中。（路透）
紐約長島部分地區傳出災情，照片中的車輛被困在水中。（路透）

強烈東北風暴(Nor'easter)27日持續籠罩新英格蘭至大西洋岸中部的廣大地區，洪災導致從新澤西州到新英格蘭十餘萬戶停電，居民連續第2天在積水中艱難度日。

美聯社報導，新州潮水湧入低窪地區；紐約長島則刮起強風吹倒樹木與電線桿，導致房屋受損。

新州海濱小鎮席布萊特(Sea Bright)，每次漲潮都帶來新一輪洪水。「這可不是偶爾才發生一次，」車庫積水約一呎的維雷紐斯(Caroline Virenius)說，「而是一淹再淹。」

龜速移動的風暴26日造成紐約市一名房屋管理局員工遭倒塌樹木砸中身亡；27日持續出現強降雨、大風及危險巨浪，讓人回想起2012年肆虐美東、造成超過600億元損失的「桑迪」颶風(Superstorm Sandy)。雖然本次影響遠不及「桑迪」，但受聖嬰現象(El Niño)干擾，這可能是今年秋天東岸面臨的一系列風暴中的第一場。

國家氣象局(National Weather Service)指出，長島部分地區降雨量已超過3吋。根據PowerOutage.us網站數據，27日東北部及大西洋中部地區一度有超過13萬戶停電，以新州到康乃狄克州沿海各郡最嚴重。

沿海地區大批航班取消或延誤。麻州港務局(Massachusetts Port Authority)表示，截至27日清晨，波士頓羅根國際機場(Boston Logan International Airport)已有超過250個航班取消，陣風風速達每小時40哩。國家氣象局氣象專家歐拉維克(Bob Oravec)指出，雖然風暴正逐漸減弱，但27日晚間大潮期間仍會出現潮洪。

在紐約市霍華德海灘(Howard Beach)社區，街道被幾吋深的積水淹沒。新州漁具店老闆帕爾默(Carole Ann Palmer)表示，這是她10年來見過最嚴重的洪水，門前階梯已被沖走，26日還看到鄰居在街上划獨木舟。

27日帕爾默最大的難題是帶兩隻小狗出去上廁所，不得不穿上雨鞋把它們抱到乾燥的地上。「我一次抱一隻去街對面上廁所，抱回來擦乾再換另一隻，簡直是折騰人，」她說。

席布萊特居民道德(Bernard Dowd)27日涉水回家，前一天他下班發現地下室「積水像游泳池一樣深」。但他表示，若非桑迪颶風後新規要求加高房屋，情況會更糟。看到鄰居都堆沙袋，他坦言，「我之前覺得他們誇大風暴，真希望自己當時也堆了沙袋。」

位於麻州的一號公路籠罩在風雨之中，政府呼籲民眾減少出門。（路透）
位於麻州的一號公路籠罩在風雨之中，政府呼籲民眾減少出門。（路透）

東北風暴連續兩天侵襲新英格蘭地區，尤其沿海地區海水倒灌，造成不少地區淹水。圖為新...
東北風暴連續兩天侵襲新英格蘭地區，尤其沿海地區海水倒灌，造成不少地區淹水。圖為新罕布夏州漢普頓大水已淹過路面。（路透）

精華 FAQ

  • 風暴帶來強降雨、陣風與潮洪，導致新澤西到新英格蘭一帶逾13萬戶停電，長島與新州沿海多處積水嚴重，部分地區房屋與電線桿也受損。

  • 26日風暴龜速移動期間，紐約市一名房屋管理局員工遭倒塌樹木砸中身亡，成為這次風暴在都會區最嚴重的傷亡事件。

  • 波士頓羅根機場取消超過250個航班，沿海地區航班也普遍延誤；居民則得在積水中生活，有人連帶寵物外出都很困難，顯示風暴已嚴重干擾日常。

新英格蘭 新澤西州 紐約市

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