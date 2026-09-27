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多家超市採買清單曝光 華人：買錯地方恐多花一倍錢

錢都花在打遊戲、滑雪露營？數據曝美國「玩樂通膨」升溫

中央社／紐約27日綜合外電報導
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圖為曼哈頓一家GameStop門市內陳列的PS5遊戲商品。（路透)
圖為曼哈頓一家GameStop門市內陳列的PS5遊戲商品。（路透)

美國銀行（Bank of America）最新分析顯示，美國消費者不僅比以往更願意花錢在休閒愛好上，也更加大手筆。暗示美國的「玩樂通貨膨脹」雖然可能正在升溫，但消費者興致不減。

CNBC報導，根據美銀分析其信用卡用戶數據，今年8月休閒愛好相關消費次數較去年同期成長了3.4%，但消費總額卻增加達7.9%。這其中包括藝術手作、電玩遊戲到滑雪、健行、露營及潛水裝備等品項。

根據美國勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）公布的8月消費者物價指數（CPI）資料，美國休閒娛樂物價指數較去年同期上漲了2.7%，當中包含影音、寵物相關、運動商品、攝影及休閒閱讀等項目。

而美國人口調查與統計局（U.S. Census Bureau）公布的零售銷售月報顯示，包括運動商品、休閒愛好、樂器及書店等品項，8月銷售額較去年同期增長達10.7%，比整體零售銷售額及食品與服務銷售額的6%增幅還高。

美銀分析師指出，近幾個月美國消費者的休閒愛好支出增加，可能因為美國和伊朗戰爭導致燃油價格大漲，造成旅遊費用變貴，民眾轉為花費在其他休閒愛好上。

根據國際航空運輸協會（IATA）的資料，截至本月18日為止的1周，航空燃油平均價格為每桶194美元，較去年同期暴漲116%。

美國聯邦資料也顯示，8月美國機票價格較去年同期上漲26.5%。

精華 FAQ

  • 今年8月，美銀信用卡資料顯示，休閒愛好相關消費次數年增3.4%，但消費總額年增7.9%，顯示民眾不只更常買，也願意花更多。

  • 內文提到的品項包括藝術手作、電玩遊戲，以及滑雪、健行、露營和潛水裝備等，反映美國消費者在多種玩樂活動上都提高支出。

  • 美銀分析師認為，戰事與燃油價格上漲推高旅遊成本，使部分民眾改把預算用在其他休閒項目；機票年漲26.5%，航空燃油也暴漲116%。

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