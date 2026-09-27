川普原來有化妝 男性政客重視形象 化妝師：我會幫忙拔鼻毛

美國總統川普。（歐新社）

自1960年美國前總統尼克森（Richard M. Nixon）與甘迺迪（John F. Kennedy）進行首場電視總統辯論以來，政治人物的外貌便經常成為鏡頭檢視焦點。從額頭出汗、臉色蒼白，到粉底色差、鼻毛外露，任何細節都可能被放大。赫芬郵報近日訪問多名政治人物御用化妝師，揭開男性政治人物如何在鏡頭前維持自然、整潔的外貌。

看起來不憔悴 90%會化妝

南卡羅來納州化妝師莉亞格林（Leah Greene）曾替佛州 州長德桑提斯 （Ron DeSantis）及前總統布希（George W. Bush）化妝。她表示，高清電視改變了一切，因為「現在連毛孔都看得更清楚」。

格林指出，大多數男性政治人物其實都會化妝，「我不會說100%，但我會說有90%」。另一名曾替包括川普 （Donald Trump）及歐巴馬（Barack Obama）化妝的布萊文斯（Kriss Blevens）表示，若不整理外貌，政治人物在鏡頭前可能看起來疲憊、憔悴。

男性政客追求「素顏妝容」

布萊文斯表示，男性政治人物化妝有一條界線，不能讓人一眼看出「他們帶妝」。她認為男性普遍仍對化妝感到不自在，因此化妝師需要依照每名政治人物的個人形象及氣質調整。

格林說，不分政黨，男性政治人物普遍希望呈現「素顏般的妝容」。化妝師除了使用刷具和粉撲，也會拿剪刀處理眉毛、鼻毛及耳毛。布萊文斯透露，自己甚至曾替幾名政治人物拔掉鼻子上較長的毛。

格林說：「如果眉毛太亂，我也會處理。」她通常不會替男性政治人物畫眼線或刷睫毛膏，但偶爾會補眉毛，「這可以讓眼睛看起來更明亮、更有精神」。

禿頭會特別反光 必須擦控油

她也會提供護唇膏，讓嘴唇看起來更平滑、健康。至於遮瑕膏，她反而較少使用，因為在鏡頭下容易顯得太厚，但會使用眼下提亮產品。「他們很喜歡，因為他們睡眠不足，尤其是在競選期間，不想看起來疲憊又老態。」

鏡頭前另一個大敵則是油光。布萊文斯表示，禿頭在燈光照射下特別容易反光，因此會使用一款透明的液態控油妝前乳，塗抹在頭頂以降低光澤。

布萊文斯表示，過去化妝師會使用較厚重的乳霜粉底，但如今面對攝影機，最好以較少的產品達到最大效果。她通常會替男性政治人物使用控油BB霜，讓皮膚看起來均勻，同時減少泛紅及微血管明顯等問題。

布萊文斯替川普化妝時，她會盡量讓膚色看起來均勻、無瑕，並進行色彩校正，使古銅色更自然。

化妝師通常只有幾分鐘替男性政治人物整理儀容。布萊文斯形容，如果時間非常有限，她會直接「BB霜、蜜粉，走人」。

佛蒙特州聯邦參議員桑德斯。（路透）

不必完美 桑德斯就要頭髮亂

她認為，最重要的是建立一致的外貌形象。布萊文斯以美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）為例，認為他總是看起來整潔、俐落，「他的形象很一致」。

但有時候，不那麼完美反而是政治人物形象的一部分。布萊文斯回憶，佛蒙特州聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）「不喜歡太多繁文縟節，頭髮有時也會有點亂」。她說：「如果把他弄得太完美，他就不會是桑德斯。」

美國國防部長赫塞斯。(路透)

尼克森、戈爾讓化妝成習慣

1960年總統辯論時，尼克森拒絕化妝，而甘迺迪則接受妝容整理。辯論期間，甘迺迪看起來膚色健康、精神飽滿，尼克森則不時擦拭額頭，顯得臉色蒼白疲憊。甘迺迪最終贏得大選。

格林表示，男性政治人物「都知道這個故事」。她說，有些人甚至會開玩笑表示「我看起來像剛從太平間走出來」，這時她便會替他們稍微增加古銅色。

隨著政治人物愈來愈重視形象，化妝師也表示自己受到更多尊重。格林從事政治人物化妝工作20年，她回憶過去曾有人把化妝工作視為附帶任務，如今政治人物則知道這是一份需要專注的工作，「現在選擇化妝的人比不化妝的人多」。

布萊文斯說，「他們知道自己需要我，而我總是受到很好的待遇。」

佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis）