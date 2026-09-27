肯州女嬰獲器捐救命 23年後嫁給救命恩人弟弟

肯州一名女童接獲器官捐贈，長大後嫁給器捐者的親弟弟；示意圖。(圖／AI生成)

美國發生了一起跨越23年的奇蹟情緣。2003年一名10歲男童因車禍不幸離世，其家屬遵照其生前心願捐出器官，成功挽救了一名僅剩3天壽命的18個月大女嬰。沒想到23年後，當年獲救的女嬰不僅健康長大，更與救命恩人的親弟弟墜入愛河，兩人決定於本月攜手步入婚姻殿堂。

命危僅剩3天壽命 10歲童大愛遺愛人間

紐約郵報報導，2003年，來自肯塔基州、年僅18個月大的女嬰布魯克林·道森（Brooklyn Dotson），因罹患罕見疾病「α-1抗胰蛋白酶缺乏症」導致器官衰竭，必須盡快進行肝臟移植才能保住性命。道森回憶指出，當時醫師宣告她僅剩3天的壽命，「他們甚至建議我媽媽直接聯絡禮儀公司處理後事。」

然而，道森的母親堅持不放棄，最終幸運等到了合適器官，在辛辛那提兒童醫院順利完成移植手術。

這顆救命肝臟的主人，是來自俄亥俄州代頓市的10歲男童麥可·沃特斯（Michael Waters）。他在住家附近玩耍時不幸遭車輛撞擊，送醫搶救後仍宣告不治。沃特斯生前性格熱心，經常分享物資給需要的同學，甚至在意外發生的兩年前，就曾向父母提及未來若離世希望能捐贈器官。意外發生後，其家屬忍痛達成其心願，成功將道森從鬼門關前救回。

每年跨州探望牽起深厚緣分 青梅竹馬昇華真愛

手術數個月後，道森一家透過器官捐贈協調組織取得沃特斯母親的聯繫方式，雙方從書信往來發展至親自見面。就在該次聚會中，道森首次遇到了沃特斯當時年僅6歲的弟弟諾亞·沃特斯（Noah Waters）。

此後，道森一家每年都會開車超過5個小時前往俄亥俄州探望沃特斯一家，兩人在多年的互動中成為無話不談的摯友。隨著年歲增長，兩人各自經歷不同的人生階段，但聯繫始終未曾中斷，甚至曾創下單日視訊聊天長達8小時的紀錄。

直到2025年春天，兩人在恢復單身後，道森在生日後察覺自己對諾亞產生了情愫。道森的母親隨後傳訊息鼓勵諾亞，得知心意的諾亞立刻在當週末開車前往肯塔基州告白，正式將多年的友情昇華為愛情。

恩人弟弟變摯愛丈夫 心臟受贈者將同場見證奇蹟

兩人交往後感情迅速升溫，並於2025年底正式訂婚。目前他們與5隻愛犬共同生活，並一同撫養諾亞與前妻所生的8歲兒子，預計於今年9月26日舉辦婚禮。

原先兩人僅打算邀請少數親友舉行小型派對，未料親友得知消息後反應熱烈，最終演變為百人規模的婚宴。值得一提的是，當年接受麥可心臟移植的男性受贈者也將親臨現場，共同見證這段跨越20多年的生命奇蹟。

談及已故的哥哥，諾亞感嘆表示，哥哥從小就富有愛心且十分成熟，「我當時完全不知道，哥哥23年前竟然救了我未來太太的命。」

現年24歲的道森則坦言，麥可當年給予她的不僅是肝臟，更是重新體驗人生的機會，「因為他，我才能享受人生、好好活著，我也希望能以最好的方式紀念他。」諾亞對此則笑著回應：「妳現在還冠上了他的姓氏呢。」

奇蹟姻緣！美國女嬰獲男童器捐救命 23年後嫁恩人弟弟

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