駭客組織「閃亮獵人」宣稱入侵FBI網路 成功竊取員工心理和醫療紀錄

路透報導，黑帽駭客組織 「閃亮獵人」(ShinyHunters)宣稱，該組織最近入侵聯邦調查局(FBI)網路，成功竊取工作人員資訊。(路透)

路透報導，黑帽駭客 組織 「閃亮獵人」(ShinyHunters)宣稱，該組織最近入侵聯邦調查局(FBI )網路，成功竊取工作人員資訊。根據路透獲取的文件顯示，這些資訊包含敏感的心理與醫療紀錄。

閃亮獵人是全球最臭名昭著且極力尋求關注的駭客組織之一，據路透報導，在此次駭客攻擊中，該組織獲取了有關FBI員工及其任務的詳細訊息，其中包括針對中國間諜 、俄羅斯情報機構、販毒集團等目標的敏感工作內容。

曾任FBI特工、現為網路安全顧問公司Nexasure AI創辦人的歐尼爾(Eric O'Neill)表示，這次入侵事件已令該局感到不安，目前有演變為嚴重反間諜風險的可能。

歐尼爾指出，醫療資料的洩漏顯示，這次駭客攻擊的嚴重程度可能堪比2015年針對美國人事管理局(OPM)的入侵事件。當時那起事件導致數百萬美國人的敏感安全資訊外洩，據稱這些資訊已落入中國情報機構手中。

他表示，這些資訊對敵對勢力的間諜極具吸引力，「如果俄羅斯情報機構沒有找上他們說『我們要那些資料，交出來』，我會感到非常震驚。」

FBI對此拒絕置評。該局在23日發表聲明表示，正在「積極調查」這起據稱發生的入侵事件。

閃亮獵人在宣布入侵FBI網站FBIjobs.gov 後，於本周早些時候將這些醫療文件分發給了一小批記者。該組織組宣稱竊取了據稱達2至3兆位元組(TB)的數據。

路透查閱其所獲取的文件顯示，其中資訊的敏感度不一，有一份是針對潛在員工進行「執行任務」」能力的醫療檢測報告。報告顯示某位應徵者每天服用阿斯匹靈，且對灰塵和貓過敏。

另一份資料顯示，一名潛在員工在高中時期曾表現出「憂鬱症狀」。第三份文件則包含一份心電圖檢查結果。

FBI在5月曾發布公告指出版，閃亮獵人過去向來誇大其駭能力，藉此試圖勒索受害者。

閃亮獵人22日則是告訴路透，其掌握的數據「極其敏感」，內容涵蓋醫療資訊、出院記錄、處方、就診記錄以及幹員的健康問題。