我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞運棒球／中華隊5：1勝中國奪銅 林昱珉8局10K無失分差點飆無安打

美軍印太司令登時代雜誌封面 稱對中國戰爭有信心 奉行1核心戰略

持白卡工作新規 紅州嚴格執行

編譯王曉伯／綜合報導　
聽新聞
test
0:00 /0:00

在川普總統2025年的減稅與相關政策中，針對部分「聯邦醫療補助計畫」(Medicaid俗稱白卡)受益人的就業規定將從明年1月起實施。該項計畫有頗多爭議；少數由共和黨執政的州正在推動比該聯邦法規更為嚴格的規定，民主黨則是興訟指責該項規定過於嚴苛。

爭議的焦點在於，個人應如何證明自己因健康狀況不佳而無法工作。儘管聯邦法規允許各州在實施第一年內採信受益人的陳述 (自我證明)，但至少有六個州要求立即提供相關證明文件。其他州也在推動仿效這項做法。

專家認為此一法規的實施會引發問題。非營利研究機構KFF的衛生政策與數據主任托爾伯特(Jennifer Tolbert)表示，「有些人可能無法工作，但因無力支付醫療費用而無法就醫，因此才申請聯邦醫療補助。但是該計畫卻要求他們必須提供由醫療單位出具的證明文件」。

有部分共和黨執政州採取較此一聯邦法規更為嚴格的措施。不過與此同時，也有25個民主黨執政州提起訴訟，主張這些規定過於嚴苛。

根據國會預算辦公室(CBO) 2025年的估算，針對醫療補助計畫的這些調整預計將在未來10年內為聯邦政府節省8870億元，同時也將導致擁有醫療保險的人數減少750萬人。

保守派的的「政府問責基金會」(Foundation for Government Accountability)一直敦促各州不要讓民眾輕易規避就業要求，理由是身體健全的成年人導致了投保人數和相關成本的上升。該基金會負責研究與政策事務的副總裁英格拉姆(Jonathan Ingram)就一直呼籲各州不要僅憑受益人的口頭陳述就認定享有醫療保險的資格。他表示，自我證明其實就是一種會造成詐欺的設計。

根據了解，自我證明作假會受到偽證罪的處罰，因此撒謊的人可能會受到刑事指控—儘管這種指控很少見。

阿肯色、愛達荷、印第安納、新罕布夏、北卡羅來納和俄亥俄等藍州都已制定法律或相關政策，禁止從明年開始以自我證明來豁免取得醫療保險的就業規定。

密蘇里州共和黨眾議員查佩爾 (Darin Chappell) 表示，他與政府問責基金會合作起草了一項修正案，將醫療補助工作要求寫入州憲。該修正案要求工作或豁免理由的文件證據，特別是禁止自我證明。

精華 FAQ

  • 依內文所述，川普政府2025年的減稅與相關政策中，針對部分Medicaid受益人的就業規定，將從明年1月起正式實施。

  • 聯邦法規首年允許受益人自我證明，但至少有6個州要求立即提出醫療證明文件，且部分共和黨執政州還推動更嚴格做法。

  • 根據CBO 2025年估算，這些調整未來10年可為聯邦節省8870億元，但也可能使擁有醫療保險的人數減少750萬人。

白卡 民主黨 共和黨

上一則

名校光環管用？波城徵才更重經驗 但文憑有助爭取面試

下一則

研究分析：青壯年國人喪命 嗑藥致死是主因

延伸閱讀

全美白卡納最惠國藥價 估10年省5290億

全美白卡納最惠國藥價 估10年省5290億
白卡新規10/1上路 伊州「合法身分非公民」首波失保障

白卡新規10/1上路 伊州「合法身分非公民」首波失保障
拿了白卡別想綠卡 公共負擔新規上路

拿了白卡別想綠卡 公共負擔新規上路

白卡新規倒數計時 紐約9月底前寄通知

白卡新規倒數計時 紐約9月底前寄通知

熱門新聞

尹集憲(左)、尹集成(右)與舊金山前市長布里德(中)交談。（本報檔案照）

從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家

2026-09-22 14:23
示意圖。（取自123RF）

佛州母與兒亂倫 偷歡「百次」綠帽夫一臉懵：婚姻很幸福

2026-09-17 13:21
美國新聞與世界報導曾經連續15年將普林斯頓大學列為全美排名第一大學，但最新排名顯示，今年麻省理工學院(圖)躍居第一名，普林斯頓大學跌至第二。(美聯社)

「全美第1大學」換人了 麻省理工擠下15年冠軍普林斯頓

2026-09-22 19:44
緬因州捕獲的母青蟹有大量的卵。(美聯社)

歐洲青蟹氾濫 北美海域生態遭殃 吃蟹消滅牠？得鼓勵漁民捕撈

2026-09-23 02:22
網友來到波士頓後經常感到天空灰濛濛，9月氣溫已明顯轉涼。氣候示意圖，非新聞事件圖。(路透)

華人從加州搬到波士頓「天都黑了」 9月清晨僅8度、最不習慣這一點

2026-09-26 19:55
遭白宮封殺的MS NOW記者希雅德(Vaughn Hillyard)21日在白宮外播報。歐新社

福斯等4大電視台暫停採訪川普 聲援CNN捍衛新聞自由

2026-09-21 15:19

超人氣

更多 >
川普15歲孫女用中文問候 習近平夫婦：沒想到長這麼高了

川普15歲孫女用中文問候 習近平夫婦：沒想到長這麼高了
日本免稅袋將取消 不能偷吃或用掉 收據上少1樣全不能退

日本免稅袋將取消 不能偷吃或用掉 收據上少1樣全不能退
蕭景鴻走投無路全身剩3塊錢 早餐店老闆娘做1事救了他

蕭景鴻走投無路全身剩3塊錢 早餐店老闆娘做1事救了他
華人從加州搬到波士頓「天都黑了」 9月清晨僅8度、最不習慣這一點

華人從加州搬到波士頓「天都黑了」 9月清晨僅8度、最不習慣這一點
有預感？劉歡病逝10幾天前 急託妻子還錢給別人

有預感？劉歡病逝10幾天前 急託妻子還錢給別人