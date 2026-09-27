持白卡工作新規 紅州嚴格執行

在川普總統2025年的減稅與相關政策中，針對部分「聯邦醫療補助計畫」(Medicaid俗稱白卡 )受益人的就業規定將從明年1月起實施。該項計畫有頗多爭議；少數由共和黨 執政的州正在推動比該聯邦法規更為嚴格的規定，民主黨 則是興訟指責該項規定過於嚴苛。

爭議的焦點在於，個人應如何證明自己因健康狀況不佳而無法工作。儘管聯邦法規允許各州在實施第一年內採信受益人的陳述 (自我證明)，但至少有六個州要求立即提供相關證明文件。其他州也在推動仿效這項做法。

專家認為此一法規的實施會引發問題。非營利研究機構KFF的衛生政策與數據主任托爾伯特(Jennifer Tolbert)表示，「有些人可能無法工作，但因無力支付醫療費用而無法就醫，因此才申請聯邦醫療補助。但是該計畫卻要求他們必須提供由醫療單位出具的證明文件」。

有部分共和黨執政州採取較此一聯邦法規更為嚴格的措施。不過與此同時，也有25個民主黨執政州提起訴訟，主張這些規定過於嚴苛。

根據國會預算辦公室(CBO) 2025年的估算，針對醫療補助計畫的這些調整預計將在未來10年內為聯邦政府節省8870億元，同時也將導致擁有醫療保險的人數減少750萬人。

保守派的的「政府問責基金會」(Foundation for Government Accountability)一直敦促各州不要讓民眾輕易規避就業要求，理由是身體健全的成年人導致了投保人數和相關成本的上升。該基金會負責研究與政策事務的副總裁英格拉姆(Jonathan Ingram)就一直呼籲各州不要僅憑受益人的口頭陳述就認定享有醫療保險的資格。他表示，自我證明其實就是一種會造成詐欺的設計。

根據了解，自我證明作假會受到偽證罪的處罰，因此撒謊的人可能會受到刑事指控—儘管這種指控很少見。

阿肯色、愛達荷、印第安納、新罕布夏、北卡羅來納和俄亥俄等藍州都已制定法律或相關政策，禁止從明年開始以自我證明來豁免取得醫療保險的就業規定。

密蘇里州共和黨眾議員查佩爾 (Darin Chappell) 表示，他與政府問責基金會合作起草了一項修正案，將醫療補助工作要求寫入州憲。該修正案要求工作或豁免理由的文件證據，特別是禁止自我證明。