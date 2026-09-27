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研究分析：青壯年國人喪命 嗑藥致死是主因

編譯尤寶琪／綜合報導
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美國25至44歲族群的死亡率在短短11年間飆升了71.2%，從2010年的每10萬人中大約140人死亡，上升到2021年的每10萬人239人死亡，遠超過其他任何年齡層的死亡率增幅。藥物過量、自殺、車禍以及慢性疾病等死因在年輕族群之間的機率愈來愈高，奪走正值壯年的生命。

維吉尼亞聯邦大學醫學院(Virginia Commonwealth University School of Medicine)醫生兼研究員伍爾夫(Steven H. Woolf)整合了來自聯合國(United Nations)、經濟合作暨發展組織(Organisation for Economic Cooperation and Development)、疾病管制與預防中心(CDC)、以及美國死亡率資料庫的數據，在「米爾班克季刊」(The Milbank Quarterly)上發表分析，指出美國預期壽命與已開發國家相比的大幅差距，甚至與許多發展中國家的差距也日益擴大。

到2023年，美國在人口超過100萬的國家中預期壽命排名第38位，不僅落後於西歐、加拿大、日本和澳大利亞，還落後於智利、哥斯大黎加、斯洛維尼亞、以色列、韓國以及幾個波斯灣國家。有60個國家的40歲以下人口死亡風險低於美國。這種差距並非一朝一夕形成，而是自1990年代以來一直在擴大，並在2010年後急劇加速。

藥物過量致死，位居美國年輕人死因榜首。在25至44歲的成年人中，藥物過量致死率在1999年後增加了七倍，從每10萬人約7.7人上升至每10萬人超過54人，並在2015年超過心臟病和中風等循環系統疾病，成為該年齡層的首要死因。

令研究人員驚訝得是，如今造成死亡率上升的主要原因是疾病而非意外傷害。在2010年至2019年間，年輕人中因糖尿病及其他代謝和荷爾蒙相關疾病導致的死亡人數增加了近四分之一。2010年至2023年間，與飲酒導致的肝損傷相關的死亡人數增加了一倍以上。同期，與酒精相關的精神健康障礙導致的死亡人數增加了兩倍多。

伍爾夫的分析列出了美國健康劣勢背後的五大原因：缺乏全民健保的醫療保健體系、高熱量攝取和槍枝擁有等高風險個人行為、更嚴重的收入不平等和貧困、以汽車而非步行和綠地為主導的城市環境，以及公共政策對集體福祉的重視程度低於其他同等規模的國家。

精華 FAQ

  • 2010到2021年間，25至44歲族群死亡率從每10萬人約140人升至239人，增幅達71.2%，是所有年齡層中最明顯的上升。

  • 藥物過量是最主要死因，25至44歲成年人過量致死率自1999年後增加7倍，2015年起更超過心臟病與中風，成為首要死因。

  • 伍爾夫歸納5大原因：缺乏全民健保、高熱量與槍枝等高風險行為、收入不平等與貧困、汽車導向城市環境，以及公共政策對集體福祉重視不足。

加拿大 CDC 聯合國

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