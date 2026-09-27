川普搭空軍1號跑行程 再拒CNN隨行採訪

川普總統26日搭乘空軍一號前往田納西州觀看大學美式足球賽，但是白宮拒絕讓CNN記者登機隨行採訪。(美聯社)

白宮 25日晚間發布最新總統行程，明確排除CNN隨同川普 搭乘空軍一號前往田納西州觀看大學美式足球賽。

有線電視新聞網(CNN)稱該公司目前擔任福斯新聞網(Fox)、國家廣播公司(NBC)、美國廣播公司(ABC)及哥倫比亞 廣播公司(CBS)等全美五大電視網所組成的「白宮聯合採訪團(TV press pool)」輪值代表，隨行採訪權卻在最後一刻遭剝奪。

美聯社報導，白宮並未讓五大媒體採訪團的其他成員接替，而是改由右翼保守派媒體「真實美國聲音」(Real America's Voice)登上空軍一號。該媒體記者隨後在社群發布影片宣稱，「CNN不在這裡，我們接手了這項任務。」

白宮此舉已打破數十年來在空軍一號保留座位給採訪團的慣例。

川普總統26日搭乘空軍一號前往田納西州觀看大學美式足球賽，但是白宮拒絕讓CNN記者登機隨行採訪。(美聯社)

這起事件發生在採訪權爭議迅速演變的關鍵時刻。此前川普政府曾下令禁止CNN、MS NOW及Politico等三家媒體記者進入白宮。但這項禁令於24日遭聯邦法官凱利(Timothy Kelly)暫時擋下，三家媒體於25日重返白宮，聯合採訪也短暫恢復運作，CNN當天中午甚至順利轉播川普與中國國家主席習近平參觀國家檔案館(National Archives)的行程。

然而，這場短暫的恢復僅維持數小時，當晚CNN便再次遭到白宮排除。

媒體律師布特羅斯(Theodore Boutrous Jr.)表示，新聞機構認為解禁裁決應涵蓋採訪團；但因裁決書僅針對白宮園區「常規通行證(hard passes)」，未提及空軍一號，而形成灰色地帶。

美聯社指出，去年美聯社也曾因拒絕配合將「墨西哥灣」(Gulf of Mexico)改稱「美國灣」(Gulf of America)而遭白宮封殺。

川普於26日受訪反駁稱自己熱愛自由媒體，但堅決拒絕「假新聞」。白宮記者協會(WHCA)前主席江惟嘉(Weijia Jiang)警告，排除獨立媒體將威脅新聞自由，強調美國不能有國家電視台。她直言，「如果政府只向你展示它想展示的內容，那你必須質疑，『我們錯過了什麼？』」

新聞機構律師團預計於28日前向法院申請解除禁令，憲法第一修正案的新聞自由保衛戰仍將持續延燒。